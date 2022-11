¿Es posible presentar un mensaje de WhatsApp como prueba para un juicio? Por los expertos de Perito Colegiado Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 13:18 h (CET)

La presentación de pruebas en un juicio está sujeta a diferentes evaluaciones que validan su veracidad.

Cada día son más los casos que requieren utilizar WhatsApp para comprobar un hecho, pero al ser una mensajería digital, debe pasar por la valoración de un perito informático antes de presentarlo ante un juez. Sumado a esto, la ley establece ciertos parámetros para que el mensaje pueda ser aceptado, por ello, Perito Colegiado explica las claves para usarlo como argumento.

Una conversación de WhatsApp para presentar como prueba ante un juzgado Una de las aplicaciones de mensajería más populares en la actualidad es WhatsApp, donde las conversaciones se pueden aprovechar para validar la palabra de alguna de las partes.

Antes de adentrarse en los parámetros que regulan estas muestras, es importante entender que no se debe violar la privacidad para poder conseguir un argumento. Dicho esto, una conversación de WhatsApp si se puede presentar como prueba en un tribunal, pero su veracidad debe ser verificada por un perito informático. El profesional se encarga de evaluar y definir si la conversación es auténtica, luego emite un informe certificado que acredita la integridad de la misma. La Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo 300/2015 de 19 de mayo establece en su sentencia que los mensajes de la aplicación se pueden usar en casos civiles, penales, mercantiles y laborales con su respectiva prueba pericial. Por esta razón, la presencia de un perito es fundamental para poder presentar un argumento digital.

Perito Colegiado detalla las condiciones para aceptar como válido un mensaje de WhatsApp Además de la justificación sellada del perito informático, la conversación se debe obtener de forma lícita, de manera que la privacidad no sea infringida en el proceso; si la contraparte justifica que su intimidad fue vulnerada, así como su garantía del secreto de las comunicaciones, la prueba puede ser impugnada. De la misma manera, la imagen no se puede modificar o alterar y se debe mostrar la conversación completa, ya que con pequeños fragmentos en forma de pantallazo se pone en duda su contexto.

En caso de haber presentado una prueba sin la previa evaluación del perito, existe el riesgo de ser eliminada. Si bien se ejecuta una valoración por parte del tribunal, lo ideal es contar con un perito propio, de hecho, recomiendan ejecutar la evaluación previamente a la muestra, de esta manera hay mayor confianza en la prueba.

De cualquier forma, el perito informático debe ser un profesional colegiado y titulado, además, su experiencia es clave para determinar un mejor resultado. Para conocer mayor información, Perito Colegiado cuenta con una página web en la que explica todos los detalles importantes al respecto sobre este tema y otros del ámbito del derecho.



