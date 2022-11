Opera, primer navegador en incorporar acceso a TikTok Comunicae

martes, 15 de noviembre de 2022, 16:59 h (CET) Con esta integración Opera se posiciona como el navegador de las redes sociales por excelencia. Su barra lateral, uno de sus puntos fuertes respecto a otros navegadores, permite intercalar ágilmente el uso de TikTok, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, VKontakte,Telegram y Twitter Opera ha incorporado la función de TikTok a la barra lateral de su navegador de escritorio. Esta integración es el resultado del aumento de la popularidad de esta red social entre los internautas y da respuesta a una de las peticiones más demandadas por sus usuarios. El lanzamiento convierte a Opera en el único navegador que ofrece una forma de disfrutar de TikTok sin tener que utilizar una aplicación por separado o abrir una nueva pestaña.

Para sondear la opinión real de los usuarios de TikTok, Opera ha realizado una encuesta a 2.500 personas de entre 18 y 35 años de 7 países (entre ellos, España), y el 69% de los españoles ha declarado que desearía que esta red social fuera más fácil de utilizar en su versión de escritorio. Con la integración en la barra lateral, Opera facilita un acceso directo siempre visible que resulta mucho más práctico que tener que abrir otra pestaña o incluso consultarlo en el móvil, a lo que se suma la posibilidad de editar y subir un vídeo más cómodamente mediante el teclado del ordenador.

La barra lateral del navegador Opera (disponible en Windows, Mac y Linux) ya cuenta con varios servicios de mensajería y medios sociales integrados. Con la incorporación de TikTok, los usuarios pueden experimentar la plataforma de entretenimiento directamente en su navegador.

"TikTok ha pasado de ser una plataforma de vídeos cortos y divertidos a una fuente de entretenimiento, noticias e inspiración. Con este lanzamiento, Opera responde a las peticiones de los usuarios que desean tener TikTok al alcance de la mano", explica Joanna Czajka, Directora de Producto de Opera. "Normalmente, las personas que han empezado a utilizar los servicios de mensajería y los medios sociales disponibles a través de la barra lateral de Opera no quieren prescindir de ellos", añade Czajka.

La encuesta de Opera ha revelado que una vez que las personas acceden a esta red social, pronto se convierten en usuarios avanzados y clasifican a TikTok como la plataforma de medios sociales a la que acceden con más frecuencia. El 72% de los participantes españoles usan TikTok, lo que la convierte en la cuarta red social en popularidad. Asimismo, el 71% de los españoles activos en TikTok lo utilizan para consumir comedia, seguido de los tutoriales de cocina (55%) y vídeos musicales (53%).

Las principales razones que dieron los españoles para utilizar TikTok en el navegador de escritorio fueron las siguientes: no poder utilizar el teléfono en ese momento (42%); ver vídeos de formato más largo (38%), como tutoriales o conferencias, y realizar investigaciones (27%) y buscar información (78%). La mayoría (70%) de los que respondieron a la encuesta afirmaron que utilizan la red social varias veces al día y un 61% le dedica entre 30 minutos y 3 horas.

TikTok en Opera

La versión web de TikTok permite a los usuarios disfrutar del contenido de la plataforma en una pantalla más grande. Además, pueden subir sus contenidos a la red social directamente desde el navegador.

"Al desarrollar nuestros navegadores, no nos limitamos a seguir tendencias sino que tratamos de aprender cómo, cuándo y dónde la gente interactúa con los medios sociales. El siguiente paso en nuestro proceso de diseño es averiguar cómo el navegador puede participar en eso de forma que aporte el máximo valor a nuestros usuarios. La gente siempre se centra en lo que quiere hacer, no en el dispositivo, por ejemplo, cocinar mientras ve un tutorial en TikTok. En este caso desbloquear el teléfono con las manos grasientas cada vez que se bloquea mientras se cocina podría hacer que la comida o el teléfono cayeran al suelo. Este es un caso de uso específico en el que acceder a TikTok en un ordenador portátil resulta útil, pero las posibilidades son infinitas", valora Joanna Czajka, directora de producto de Opera.

El uso de TikTok en Opera tiene la ventaja añadida de ser una forma de utilizar la web sin distracciones ya que los usuarios deciden cuándo acceder a su feed: pueden comprobar los nuevos contenidos y luego regresar a su actividad anterior. El uso del navegador de escritorio Opera también garantiza que la experiencia de navegación siga siendo privada y segura, ya que los usuarios no comparten ningún dato adicional con los servicios a los que acceden. Para un nivel adicional de privacidad y seguridad, pueden activar la función de bloqueo de anuncios o utilizar la VPN integrada en el navegador.

Activación de la función TikTok en el navegador Opera

TikTok ya está disponible en la barra lateral de Opera para los nuevos usuarios. Los usuarios existentes de Opera pueden habilitarla haciendo clic con el botón derecho del ratón en la barra lateral del navegador y seleccionando TikTok en la sección de servicios de mensajería.

Enlace a la animación de YouTube que muestra la función: https://opr.as/4btn

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Humanizar la digitalización, la clave del Insurance Revolution 2022 Al 90% de médicos españoles les preocupa la calidad asistencial y el funcionamiento del sistema sanitario Moon Surgical anuncia el nombramiento de Mark Toland como miembro independiente del consejo de administración Ducreams, distribuidor de aceite CBD ecológico Gabriel Bellomusto, Empresario del Año de los III Premios Líder Alcobendas 2022