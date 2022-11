Kostto, la startup que ayuda a ahorrar dinero en productos esenciales para el hogar Comunicae

martes, 15 de noviembre de 2022, 16:31 h (CET) La filosofía de Kostto es clara: no añadir margen de beneficio a los productos y vender a precio de coste ofreciendo los precios más bajos para sus clientes ¿Qué es Kostto?

Kostto es una tienda online que se especializa en productos esenciales para el hogar con los precios más bajos del mercado, como productos de alimentación, cuidado personal, hogar y limpieza, productos para bebé, belleza y mascotas.

La entrega se realiza en 2-3 días, y si gasta más de 35€, es gratuita. Algunos productos están disponibles en packs (útil si le gusta comprar al por mayor) y su gama es diversa.

El objetivo de la startup es que los clientes eviten perder tiempo y energía comprando esos aburridos artículos esenciales para el hogar cada semana.

Ventajas

Con Kostto, se puede completar las compras semanales en minutos. Simplemente hay que entrar en Kostto.com, realizar el pedido y esperar a que suene el timbre. En lugar de pasar la mitad del día comprando, simplemente ahorre tiempo y dinero al hacer que Kostto le envíe los mismos productos de forma rápida y gratuita. Una de las mayores frustraciones de la vida, resuelta.

Kostto ofrece increíbles ahorros en productos esenciales para el hogar y sin la necesidad de pagar una suscripción mensual. Obtiene acceso a precios mayoristas en todo, desde alimentos y papel higiénico hasta productos de cuidado personal y pañales para bebés. Sus precios pueden suponer ahorros de dos dígitos sobre el precio de coste unitario. Y aún mejor, obtiene entrega gratuita en pedidos superiores a 35€. No solo está ahorrando dinero, está ahorrando gasolina y tiempo.

Por ejemplo, el brik de Bebida de avena Alpro está a 1,71€ y lo más habitual es encontrarlo a 2,09€ (Carrefour) 1,99€ (Amazon) o 2,09€ (El Corte Inglés).

Otros ejemplos que pueden hacer que más de uno se plantee darle una oportunidad a Kostto es que puede comprar FAIRY Ultra poder 650 ml por 2,41€, cuando en Carrefour le sale el mismo producto a 4,97€, en Amazon a 4,99€ y en El Corte Inglés a 5,20€. Y algo muy similar ocurre con otros muchos productos que puede encontrar organizados en diferentes categorías como "Alimentación", "Hogar y limpieza", "Bebés", etc. Es el caso de Listerine Cuidado Total 1000 ml, que en Kostto sale a 6,20€, mientras que en Carrefour saldría a 9,25€, en El Corte Inglés a 9,25€ y en Amazon a 9,25€.

