La Asociación ATRAE anuncia los ganadores de la X edición de sus premios

Más de 160 profesionales del sector se dieron cita en la gala que se celebró en València. El premio Xènia Martínez fue para el reconocido traductor Josep Llurba La Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) celebró los X Premios ATRAE el pasado sábado en València en una gala emotiva, en la que se desvelaron los ganadores de las distintas categorías que abarcan las diversas especialidades del colectivo audiovisual.

El evento estuvo presentado por el famoso actor de doblaje Claudio Serrano. Más de 160 personas del sector se dieron cita en el Centre Octubre de Cultura Contemporània para presenciar la entrega de los premios a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual estrenados durante 2021 en España.

Los ganadores de los X Premios ATRAE han sido:

A mejor traducción y adaptación para doblaje de largometraje para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Oslo. Elena Jiménez Moreno (traducción) y Miguel Ángel Montero (adaptación)

Elena Jiménez (Castilla-La Mancha): "No hay mejor premio que el reconocimiento de tus pares. Con la magnífica labor de ATRAE, todos esperamos conseguir la visibilidad y el reconocimiento que merece esta profesión que hace que películas tan estupendas como Oslo lleguen a todo el público".

A mejor traducción y adaptación para doblaje de serie para TV, DVD o plataforma en línea

Succession (T3). Álvaro Méndez (traducción y adaptación) y Joan Mateu (adaptación)

Álvaro Méndez (Madrid-Cantabria): "Sin duda, uno de los mayores retos de mi carrera. Y es que, en esta serie, las palabras se usan para conocer el estatus de los personajes, más que para entender lo que quieren decir. Es el lenguaje de la política y de los negocios. Una tragedia shakesperiana pero con un nuevo lenguaje"

A mejor subtitulación de largometraje para cine, TV, DVD o plataforma en línea

No mires arriba. Pablo Fernández Moriano (traducción)

Pablo Fernández (Madrid): "Este año, la gala ha sido especialmente emotiva porque por fin hemos podido reunirnos en persona y abrazarnos después de años. Año tras año, ATRAE se supera en la organización de unos premios que sirven no solo para reconocer nuestro trabajo y juntarnos, sino para dar visibilidad a nuestra profesión. Creo que, gracias a ellos, tanto la industria audiovisual como sus consumidores son cada vez más conscientes de que somos un pilar fundamental, ya que, sin nuestras traducciones, adaptaciones, subtítulos y audiodescripciones no sería posible que los productos de entretenimiento tuvieran el alcance que tienen hoy".

A mejor subtitulación de serie para TV, DVD o plataforma en línea

Solo asesinatos en el edificio (T1). Marta Aulet (traducción) y Paco Bravo (revisión)

Marta Aulet (Valencia-Dinamarca): "Poca broma la ilusión que me hace que el gremio se haya fijado en esta serie tan especial. Gracias a la asociación por reconocer por décimo año las buenas adaptaciones. La visibilidad es parte de la lucha para lograr condiciones mejores".

A mejor traducción y adaptación para voces superpuestas en cine, TV, DVD o plataforma en línea

Dulce ingeniería. Anabel Martínez (traducción) y Carlos Benedí (adaptación)

Anabel Martínez (Barcelona): "El gremio de la traducción audiovisual es amplio, pero gracias a asociaciones como ATRAE vas conociendo a gente del sector con un prestigio ganado a pulso. Contarme como finalista entre tantos nombres que admiro ya era un motivo de gran orgullo, pero resultar premiada es un honor singular. Que las mismas personas que hacen lo que tú reconozcan tu labor despierta la mayor de las gratitudes, especialmente hacia ATRAE, como asociación que lucha por visibilizar y dar reconocimiento a la labor que desempeñamos, por no hablar de la lucha por gozar de condiciones dignas en un mercado que puede ser muy hostil para nuestro oficio, en calidad de autónomos".

Carlos Benedí (Madrid): "Muchas gracias a todos los compañeros del jurado por este premio y a la organización de ATRAE. Siempre es una alegría sentirse reconocido. Disfruté mucho este trabajo y me queda mejor sabor de boca".

A mejor guion de audiodescripción de obra para cine, DVD, TV o dispositivo móvil

Tenet. África Egido Barroso

África Egido (Madrid)"Estoy feliz por el reconocimiento por mi trabajo en Tenet, de Christopher Nolan. Fue un reto audiodescribir una película de tal complejidad visual, con duplicidad de personajes, escenas que se invierten dentro de un mismo plano, paradojas y saltos temporales. Viví este trabajo como uno de esos viajes fascinantes que te dejan exhausta.

Quiero agradecer a ATRAE que premie y visibilice profesiones a veces poco reconocidas en la industria cinematográfica como la traducción, la adaptación para doblaje, la audiodescripción, subtitulación, etc. Son trabajos que requieren de un conocimiento profundo del lenguaje audiovisual, de creatividad, de sensibilidad, de investigación. Sin ellos, el cine no sería lo que es y no llegaría a todos los públicos".

A mejor subtitulado para sordos de obra para cine, DVD, TV o dispositivo móvil

Maricón perdido. Marta Navas (València)

A mejor traducción de videojuego para consola, PC, web o dispositivo móvil

Marvel’s Guardians of the Galaxy. Abel Funcia Santaella, Elías Pastoriza Vila, Carlos Enrique Velasco Vaamonde y María Garrido de Vega (traducción) y Ana Pérez Manglano (revisión)

Elías Pastoriza (Vigo): "¡Me ha hecho muchísima ilusión recibir el premio! Es algo que jamás me hubiera esperado, y la verdad es que es precioso que, en un sector tan anónimo como el de la localización de videojuegos, les compañeres de profesión reconozcan y den visibilidad a este trabajo. Fue un proyecto superdivertido, porque además del juego en sí, tuve la oportunidad de colaborar con un equipazo, lleno de gente muy profesional y, sobre todo, maravillosa. La localización de videojuegos es un trabajo en equipo, y yo no puedo hacer otra cosa que no sea derretirme en halagos por el pedazo de equipo con el que he tenido la suerte de trabajar".

María Garrido (Madrid) : "Simplemente querría agradecer a ATRAE, a la comisión de premios y al jurado su labor por sacar adelante cada año esta gala de premios importantísima para dar visibilidad al sector. Recibir un galardón como este de manos de colegas de profesión es de lo más bonito que le puede pasar a uno. Es un auténtico lujo formar parte de algo así. ¡Por muchos años más!"

Este año, ATRAE concedió el premio Xènia Martínez a Josep Llurba (Sabadell) por su extensa y magnífica trayectoria como traductor y ajustador audiovisual, por su labor docente, por su papel importante en la fundación de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) y por haber sido presidente durante varios años en los que ha defendido los derechos y la visibilidad de esta profesión, además de hacer llegar el oficio de traductor a la población general. Llurba destacó que este premio "es un reconocimiento a toda la profesión y representa también a esas personas que quizá no reciben tanta atención, pero que con su labor cotidiana contribuyen a la dignificación de la traducción y adaptación audiovisual".