Según VASS, casi el 80% de las empresas TIC españolas espera aumentar la contratación en los próximos tres meses, pese a los despidos en las grandes multinacionales digitales Comunicae

martes, 15 de noviembre de 2022, 15:41 h (CET) El sector tecnológico y digital está viviendo unos meses de incertidumbre ante las noticias de bajada de facturación y despido de empleados en grandes multinacionales tecnológicas como Meta, Twitter y Amazon. Un clima de inquietud que, por el momento, no se comparte entre la mayoría de las empresas de servicios digitales en España, pues el 77% piensa que seguirá aumentando sus plantillas entre noviembre de 2022 y enero de 2023 Esta es la principal conclusión del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, donde se destaca que el clima de empleabilidad del sector de servicios TIC en España sube fuertemente desde los +19,9 puntos de la pasada edición a los +53,9 (en una escala -100/+100), situándose por encima nuevamente del promedio de la UE (+30,4).

"En los próximos meses se verá si las reducciones de plantilla en los gigantes digitales tendrán un contagio sobre el conjunto de las empresas TIC españolas. Aun así, los despidos en las grandes tecnológicas se deben más a una corrección a la baja en sus planes de negocio, tensados por unas acciones sobrevaloradas, que una sentencia general sobre el conjunto de las empresas e instituciones que están apostando por su transformación digital, sobre todo en España. Es una crisis de ciertos negocios, no del nuevo paradigma", afirma Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Y es que las expectativas de las empresas de servicios digitales españolas son también positivas respecto a su nivel de facturación en los próximos tres meses, pues el balance entre los que esperan un crecimiento de la actividad y los que temen una contracción de esta se inclina a favor de los primeros en un 68,4% de los encuestados. En una escala -100/+100 el indicador de clima de negocio se sitúa en los +36,8 puntos, siendo una cifra muy similar a la del mes anterior y superior al promedio de la UE (+18,7). "Podríamos concluir que las empresas españolas de servicios digitales son el doble de optimistas que sus homónimas comunitarias, en cuanto a la evolución del negocio a corto plazo", destaca Rueda.

Crecimiento imparable en facturación y empleabilidad

Las buenas expectativas de negocio entre los empresarios del sector digital en España están bien fundamentadas en unos resultados positivos de su facturación en lo que va de año. Así, el TIC Monitor de noviembre ha registrado un crecimiento del 21,4% en la cifra de negocios entre agosto de 2021 y agosto de 2022, siendo este el segundo mejor dato de la cifra histórica de todo el barómetro. En términos reales, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, el sector crece un 15% durante 2022.

Por otra parte, la evolución en cuanto a la demanda de talento especializado en el sector español de servicios IT se mantiene igualmente robusta, con un incremento interanual del 8,2%. Esto supone el mayor aumento en términos interanuales de toda la serie histórica, así como el 23º mes seguido con registros positivos.

"El sector de servicios digitales en España cuenta ya con 39 mil afiliados más que en diciembre de 2021 y alcanza las 433 mil personas empleadas en todo el país. Puede que el clima de incertidumbre en las grandes corporaciones multinacionales impacte a corto plazo en las expectativas de los empresarios españoles, pero los datos que hay por el momento hacen confiar en la fortaleza del sector", finaliza Antonio Rueda.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Humanizar la digitalización, la clave del Insurance Revolution 2022 Al 90% de médicos españoles les preocupa la calidad asistencial y el funcionamiento del sistema sanitario Moon Surgical anuncia el nombramiento de Mark Toland como miembro independiente del consejo de administración Ducreams, distribuidor de aceite CBD ecológico Gabriel Bellomusto, Empresario del Año de los III Premios Líder Alcobendas 2022