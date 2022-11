¿Cuáles son las ventajas de circular en moto por la ciudad?, por Eginer Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 12:29 h (CET)

Cada vez más personas consideran el desplazamiento en moto un método seguro y ventajoso para moverse por las ciudades. De hecho, de enero a septiembre de 2022 las ventas de motos en España crecieron un 7 %.

En primer lugar, estos vehículos permiten ahorrar una gran cantidad de tiempo, ya que pueden evitar atascos y tienen accesos a zonas restringidas y carriles exclusivos que los coches no pueden usar.

Por otra parte, las motos resultan mucho más fáciles de aparcar que los automóviles e incluso en ciudades como Madrid o Barcelona es posible dejarlas en algunas zonas de las aceras. Ahora bien, para evitar problemas y contratiempos a la hora de usar este vehículo siempre es conveniente contar con al menos dos llaves de moto o mandos, ya que se pueden extraviar o ser robados. Para esto es conveniente tener presente el servicio de copia llaves de moto de Eginer, empresa que cuenta con décadas de experiencia en este sector.

Las motos son menos contaminantes y más económicas Estos vehículos de dos ruedas no solo sirven para ahorrar tiempo, sino que también permiten economizar recursos. Esto se debe a que, en líneas generales, son más asequibles que los coches. Además, el coste de mantenimiento y combustible también es menor. Por otra parte, la moto proporciona independencia a su usuario que ya no depende de los horarios del transporte público ni se ve afectado por las incidencias que pueden alterar estos servicios.

Desde el punto de vista ecológico, que hoy en día es esencial, las motos son un medio de transporte que emiten hasta un 50 % menos de dióxido de carbono que otros vehículos motorizados. Esto ha sido corroborado por ADEME, que es la agencia medioambiental francesa. Asimismo, como estos vehículos contribuyen a reducir los atascos de tráfico, también disminuye la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera en las grandes ciudades. Por último, las motos y los ciclomotores son bastante fáciles de conducir.

¿Qué hacer si se pierden las llaves de moto? Desde principios de los 90, las motos han incorporado la llave de contacto o arranque como método de protección y seguridad. Actualmente, también hay modelos que funcionan con mandos de proximidad. Los especialistas de Eginer recomiendan tener siempre guardada una copia de las llaves de moto o del mando en algún lugar seguro. De todas maneras, ante cualquier inconveniente esta empresa presta un servicio urgente para realizar un duplicado a partir de la cerradura de contacto y mediante centralita para los casos de pérdida total de llaves o mandos de la moto.

Ante la necesidad de una copia llaves moto es posible recurrir a Eginer, una empresa de confianza y experiencia que trabaja con la mayoría de las principales marcas del mercado.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.