Forjas presenta el banco NATUR reciclado, que cumple por completo la Ley de Accesibilidad Comunicae

martes, 15 de noviembre de 2022, 12:41 h (CET) Forjas innova con un nuevo modelo de mobiliario urbano reciclado, el banco NATUR, fabricado en plástico reciclado y NATUR WPC fabricado con madera plástica reciclada y plástico reciclado, el único en España que cumple la nueva normativa de accesibilidad 2022 La preservación del medio ambiente y la economía circular son una prioridad para Forjas, por eso apuesta por un nuevo modelo de mobiliario urbano reutilizable, el banco Natur, que además posee una cualidad única: por sus dimensiones es el único fabricado en España que cumple de forma íntegra con Ley de accesibilidad (orden TMA/851/2021).

El banco NATUR WPC está fabricado con un compuesto muy resistente, el WPC: un material ecológico que puede ser reutilizado dándole otras formas y utilidades, y procede 100% de la recogida selectiva de envases, evitando que estos residuos tengan como destino final los vertederos.

Ofrece una textura natural y elegante aspecto que no sufre pérdida de color ni requiere mantenimiento, por lo que es ideal para ambientes marinos.

Conciencia y responsabilidad

Utilizar plástico no reciclado en la creación de mobiliario urbano tiene un impacto muy contaminante debido a su lento proceso de degradación y su descomposición en micropartículas. Este material deriva del petróleo y requiere de unos procesos químicos para su producción y técnicas de extracción muy costosas. Persiste en vertederos como basura durante décadas y es la razón por la que Forjas lleva apostando por la sostenibilidad y los materiales Eco-friendly todos estos años.

Al mismo tiempo, Forjas también diseña su mobiliario urbano teniendo en cuenta los derechos de las personas con discapacidad. Facilitar su acceso a los espacios públicos es un objetivo fundamental que se ha materializado en el banco Natur.

En este sentido, el innovador banco Natur suma ecología y accesibilidad, siendo el primer banco de su categoría en España en cumplir de forma íntegra el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados contemplado en la Orden TMA/851/2021.

Características técnicas

Banco 100% reutilizable

Patas de 100% de plástico reciclado procedente de residuos plásticos.

Tablones 100 % de plástico reciclado o madera plástica reciclada, procedente del reciclaje de residuos de madera y plástico.

Material sin mantenimiento ideal para ambientes marinos.

Disponible en colores marrón y color oxirón.

Resistente a la corrosión, no se pudre ni se altera, es insensible a parásitos y hongos, resistente a vandalismos y muy fácil de limpiar y desinfectar.

Además, gracias a su composición, es más ligero que el acero, resistente al agua, aislante, antideslizante y resistente a la humedad y los agentes químicos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.