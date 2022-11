Cloudbeds Amplify, la nueva solución de marketing digital para la hotelería, se lanza en todo el mundo

Cloudbeds lanza una solución de marketing digital disponible en todo el mundo y totalmente gestionada con socios clave de metabúsqueda, como Google Hotel Ads, Tripadvisor y Trivago, para ayudar a las empresas de alojamiento a impulsar su presencia online y maximizar los ingresos Cloudbeds, la plataforma de gestión hotelera que impulsa más reservas y huéspedes más felices para los negocios de alojamiento de todo el mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento global de Cloudbeds Amplify. La nueva solución de marketing digital para la hotelería totalmente gestionada está diseñada para dotar a las empresas de alojamiento independientes de la visibilidad y los recursos que necesitan para competir eficazmente online y conseguir más reservas. Cloudbeds Amplify elimina las complejidades del marketing digital tradicional para ayudar a las empresas de alojamiento a destacar en los lugares donde más buscan los huéspedes y a captar más reservas. Las empresas de alojamiento que participaron en el programa piloto Cloudbeds Amplify obtuvieron una media del 400% de retorno de la inversión.

Junto con los socios clave de metabúsqueda, como Tripadvisor, Trivago y Google Hotel Ads, para dar un potente impulso a la visibilidad, Cloudbeds Amplify es uno de los servicios de marketing digital más completo, diseñado específicamente para las empresas de alojamiento. Disponibles en tres paquetes económicos y de gestión completa, los servicios y las herramientas incluyen la creación de sitios web, la gestión de listados de empresas, el marketing de metabúsqueda, el marketing de motores de búsqueda, el retargeting y un panel de control de rendimiento, todo ello trabajando de forma sincronizada para impulsar la presencia online de un establecimiento y maximizar los ingresos.

"Antes de abrir mi propio hotel boutique, supervisé cientos de hoteles y trabajé con algunas de las marcas más grandes de la hostelería, y una de sus mayores ventajas siempre fueron los recursos y la visibilidad", dijo Carlos González, propietario de The Vaquero Motel con sede en Bandera, situado a las afueras de San Antonio, Texas, que se unió al programa piloto de Cloudbeds Amplify a principios de este año. "Cloudbeds Amplify es una ventanilla única que posiciona nuestra propiedad en los lugares adecuados para impulsar nuestra visibilidad, llegar a más huéspedes e impulsar más ingresos".

Las principales agencias de viajes online gastan miles de millones de dólares al año en marketing y publicidad para aumentar su visibilidad, conseguir una mejor posición en los resultados de las búsquedas y llevar a los viajeros a sus plataformas para reservar. Los alojamientos independientes no suelen tener los recursos, el tiempo o el presupuesto disponibles para garantizar el mismo nivel de visibilidad para mostrar su negocio donde los huéspedes más buscan. Esto se refleja en el hecho de que, según el informe de Skift Hotel Direct Booking Outlook in 2021, el 47% de los hoteleros encuestados consideran que no son capaces de competir eficazmente por la publicidad online contra los sitios de reservas online y otros actores del sector.

Una solución de marketing digital hotelero multicanal aumenta la probabilidad de que un establecimiento hotelero sea muy visible cuando los viajeros buscan alojamiento y esté mejor posicionado para aumentar su cuota global de reservas en su mercado. Además, al incorporar metabuscadores como Tripadvisor, Trivago y Google Hotel Ads en su estrategia de marketing y distribución, aumenta significativamente la exposición, el conocimiento y las posibilidades de conversión de un alojamiento.

"Los viajeros tienen un sinfín de opciones a la hora de reservar su próxima estancia", dijo Adam Harris, director general y cofundador de Cloudbeds. "Cloudbeds Amplify coloca a las empresas de alojamiento frente a los viajeros potenciales en las primeras etapas de la fase de planificación. Nuestro equipo de expertos maneja las complejidades del marketing digital y ayuda a las empresas a competir y ganar en un mercado saturado".

Más información sobre Cloudbeds Amplify en cloudbeds.com/es/solucion-marketing-digital/

