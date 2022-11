Noviembre y diciembre, los mejores meses para contratar un seguro de salud con inXur, el guía de seguros Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 11:50 h (CET)

Muchas personas prefieren apostar por la sanidad privada, puesto que la sanidad pública, uno de los principales problemas que presenta es la constante espera a la que son sometidos los pacientes.

En contra de lo que a veces se piensa, las pólizas de seguro de salud privado no son caras, sino que existe una amplia oferta adaptada a cada uno de los perfiles de clientes. Además, la mayoría de estas pólizas vencen el 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha en la que se hayan contratado. Por ello, noviembre y diciembre son los mejores meses para buscar una póliza de salud, ya que las compañías sacan al mercado ofertas especiales con condiciones que no se suelen repetir a lo largo del año.

En ese sentido, la correduría de seguros online inXur, la guía de los seguros, ayuda a los usuarios a encontrar el seguro de salud que de verdad se adapta a las necesidades de cada cliente. Permite contratar un seguro personalizado de manera ágil, donde el cliente accede a toda la información y decide qué quiere contratar. Para brindar el mejor servicio, un equipo especializado ofrece una asesoría permanente a los clientes durante todo el proceso de contratación, escogiendo entre todas las opciones y ofertas especiales de las que disponen, para que cada persona contrate realmente lo que necesita.

Un seguro de salud adaptado a cada cliente Con la contratación de un seguro de salud privado, se puede aprovechar lo mejor de la seguridad social y de la sanidad privada cada vez que sea necesario. Contratar una póliza de salud privada complementa la seguridad social, no la anula. Cada persona puede escoger en cada momento entre acudir a la sanidad pública o privada, pudiendo acudir a ambas y acceder a servicios de manera más rápida, solicitar segundas opiniones o acceder a pruebas médicas no cubiertas por la sanidad pública. En definitiva, entre los beneficios se encuentran la posibilidad de elegir los especialistas, acceder con mayor rapidez a pruebas y segundas opiniones y saltarse las interminables listas de espera.

InXur incluye varias opciones, de acuerdo con las necesidades y el presupuesto del cliente. Los usuarios pueden calcular su seguro de salud online en el menor tiempo posible, a diferencia de lo ocurrido con los métodos tradicionales.

Los beneficios de contar con un seguro de salud de inXur Desde la página web de inXur, los clientes pueden contratar un seguro para acceder a la sanidad privada y elegir aspectos como las carencias, los copagos, la hospitalización y la cobertura dental, entre otros. En consecuencia, cada persona puede seleccionar y configurar la póliza ideal para su situación entre las opciones de aseguradoras disponibles en el mercado.

En ese sentido, la correduría de seguros online inXur agrupa a varias de las aseguradoras de salud más reconocidas (Adeslas, Asisa, Nara, MGC y Unión Madrileña). Dispone de un amplio abanico de ofertas de precios y de tipos de pólizas. Permite contratar una póliza desde 15 €, con precios especiales para familias, niños, seniors y otros colectivos específicos. Cada usuario podrá elegir, de verdad, una póliza que cumpla sus necesidades, seleccionando las coberturas, los asegurados a incluir en la póliza, etc.

Para 2023, inXur permite a todos los usuarios encontrar su póliza de salud con un asesoramiento continuo y la tecnología más puntera. InXur es el guía de los seguros del nuevo usuario que quiere tomar decisiones conscientes e informadas.



