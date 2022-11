PURE The Winery, disfrutar del placer de uno de los primeros vinos 0 % azúcar Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 11:31 h (CET)

Ha llegado el momento de entregarse al placer sin complicaciones y descubrir una propuesta de buen cuerpo, equilibrio, elegancia… Todo lo que buscan las personas en un vino sin azúcar, sin carbohidratos y con el mismo grado de alcohol que un vino tradicional (10,5 % Vol.), pero con muchas menos calorías.

Gracias a la combinación de técnicas tradicionales con la innovación vinícola en el proceso de fermentación del vino, los azúcares naturales se convierten en alcohol. Una nueva alternativa para los amantes del vino disponible en cinco variedades: blanco, tinto, rosé, espumoso blanco y espumoso rosado.

Un equilibrio entre naturaleza e innovación Con origen italiano, Pure The Winery surge con el propósito de crear una nueva categoría de vino con la que se puede satisfacer las necesidades del público actual. Para este novedoso proyecto, se seleccionó una de las regiones vinícolas más apreciadas de Italia: Calamandra, en la región de Piamonte. Esta es la ubicación perfecta para cosechar las variedades Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Barbera y Merlot con las que se elaboran auténticos vinos, donde intervienen expertos enólogos. Este empezó a comercializarse en abril de 2020 y, actualmente, ya está presente en 20 países y con un enfoque de expansión constante.

Los vinos PURE han obtenido numerosos galardones en prestigiosos certámenes como Sommeliers Choice Awards de San Francisco, en los premios Paris Wine Cup, en London Wine Competition. También cabe destacar la opinión de uno de los críticos de vino más aclamados del mundo, según la revista Forbes, James Suckling, que puntuó los vinos Pure The Winery con una alta valoración, haciéndolos dignos de formar parte de su exclusivo listado, en el cual muchos vinos convencionales sueñan con aparecer.

Con sede en España, Holanda, Estados Unidos, Australia, Oriente Medio y Singapur; al mando de Pure The Winery se encuentra un equipo con presencia global y mucha experiencia. En su mayoría, ex-directivos de Coca-Cola, como es el caso de Martin Jansen, actual CEO de Pure The Winery.

PURE The Winery es la opción para los que tienen ganas de probar conceptos diferentes, un público pionero listo para la transformación.

Un vino bajo en sulfitos y completamente natural que se elabora sin procesos mecanizados, edulcorantes ni aditivos, que abre una nueva categoría de vino más cercana e innovadora y que ha llegado para quedarse, porque cada vez son más los PURELovers.

“Hola vino, adiós azúcar” es el eslogan de la empresa.



