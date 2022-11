EBRO el renacimiento en formato 100% eléctrico con nuevos valores y el lanzamiento de la nueva web Emprendedores de Hoy

Los valores de la sostenibilidad y la ecología pisan fuerte en un mundo cada vez más consciente por cuidar el medioambiente a través de soluciones innovadoras que garanticen no solo eficiencia, sino también sostenibilidad.

Con este importante enfoque renació la marca EBRO, el histórico fabricante de automóviles, camiones y furgonetas del ámbito nacional español. La marca EBRO se dedicará a revertir los efectos del calentamiento global. En este sentido, las empresas de distintas industrias se han esforzado por diseñar la creación de proyectos de movilidad 100% eléctricos y sostenibles para el uso en condiciones robustas y off-road y actualmente está desarrollando un pickup eléctrico que será el primer producto que saldrá al mercado Europeo y será producido en España. Con el compromiso de cubrir la necesidad de coches para el trabajo, mantenimiento y ocio en una nueva era de movilidad sostenible española, el renacimiento de la mítica marca EBRO ha impulsado la creación de pickup eléctrico del cual se pueden conocer algunos detalles en su nueva web.

EBRO, un proyecto ambicioso Dentro de la industria automotriz, la marca EBRO se ha reinsertado con valores renovados que actualizan su compromiso con la sostenibilidad y el diseño de vehículos para el transporte, el trabajo y las necesidades de movilidad de las empresas españolas.

Teniendo en cuenta los cambios a nivel social, esta marca originada en 1954 ha renacido en el 2021 para ofrecer productos de movilidad sostenible y moderna. En ese sentido, sostienen que “el pickup EBRO es una versión actualizada del vehículo clásico adaptado a las peticiones y necesidades del siglo XXI”, ya que no solo será un vehículo sólido, ergonómico y de propulsión eléctrica, sino también práctico, entendiendo que la practicidad y versatilidad de los vehículos son un pilar clave para el trabajo y la industria.

La innovación del ambicioso proyecto de la marca EBRO se distingue en el diseño singular de un vehículo todoterreno, moderno y eléctrico desarrollado para demostrar su potencia y rendimiento. Además del aspecto externo, la innovación tecnológica del pickup también se distingue por dentro. El vehículo ofrecerá una interfaz digital multimedia, con sistemas de asistencia al conductor y sistemas de confort pensados para satisfacer las demandas del siglo XXI.

Renacimiento de la mítica marca EBRO Para contar su historia y presentar el nuevo proyecto de movilidad sostenible española, EBRO ha lanzado una nueva web, que destaca los pilares de los valores de la empresa y detalla más información sobre el concepto del producto que están desarrollando con el objetivo de “convertirse en el corazón de la producción de transporte eléctrico para el trabajo y las necesidades de las empresas en España y Europa”.

La historia de más de 50 años de EBRO ha cobrado vida a partir del proyecto EBRO Ecopower, que planea basarse en las paredes del centro D-HUB de Barcelona para revivir la marca y diseñar una nueva línea de productos de movilidad sostenible española con vehículos 100% eléctricos.

Se trata de un sueño hecho realidad a partir de la sinergia de figuras y empresas profesionales de la industria, tales como Valentín Rouss de Api Brothers o Edu Blanco, director de EBRO EV racing team. De la mano de sus equipos de trabajo y sus socios, con colaboración y compromiso, la marca EBRO se ha reinventado y promete lanzar muy pronto el pickup eléctrico al mercado, para ampliar el acceso a las empresas a una movilidad eléctrica sostenible, útil y segura tanto en competiciones, como en el trabajo y la vida cotidiana.



