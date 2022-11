El futuro de las tecnologías financieras Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de noviembre de 2022, 12:44 h (CET)

El próximo 15 de noviembre a las 9 horas en la sala Truss Madrid se llevará a cabo la cuarta edición de la FINTECH INNOVATION SUMMIT 2022 para debatir qué papel desempeñan las nuevas tecnologías financieras hoy y las tendencias para 2023.

IV FINTECH INNOVATION SUMMIT reunirá al ecosistema financiero para conocer qué rol está teniendo la tecnología en el sector y qué alternativas existen en el mercado actualmente para mejorar los procesos y proporcionar al cliente productos o servicios adaptados a los nuevos modelos de consumo y a la interacción digital.

En el contexto actual, la tecnología y las nuevas oportunidades en el sector financiero no paran de asentarse. Los expertos compartirán puntos de vista sobre las tendencias, retos y las claves para un 2023 en el que las empresas necesitan crecimiento y reducir el impacto de la inflación.

Más de 200 profesionales se darán cita el próximo 15 de noviembre para descubrir los retos del ecosistema financiero conectando a empresarios con las fintech para que se adapten a los tiempos actuales. El congreso contará con ponencias, casos de éxito, paneles de expertos y con una zona expositiva, donde las empresas presentarán sus innovaciones, y zonas de networking con actividades y catering, donde los asistentes participarán con su entrada en sorteos, generarán nuevos contactos para ampliar su red profesional y potenciarán las oportunidades de negocio.

Algunos de los temas que se abordarán durante la conferencia giran sobre la Inteligencia Artificial, el metaverso, la tecnología blockchain, open banking, nuevos modelos de negocios, activos digitales, hiperautomatización, detección del fraude, omnicanalidad, entre otros.

El encuentro, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de ponentes como Pedro González Torroba, coordinador General de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid; Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad, Alianzas y CRM de EVO Banco; Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN y del clúster Madrid Capital FinTech (MAD FinTech); Arturo Macdowell, presidente de AEFI; Pablo Blasco Bocigas, director de Fintech Spain; Cristina Raventos, directora de Organización, Desarrollo Comercial y Marketing en Sabadell Consumer; Iván Ruiz Gómez, Subdirector Comercial en CTI Soluciones; Carlos Sánchez, director Comercial en PAYCOMET; Quim Zurano Gallart, CEO & Co-Founder en Paymefy; Juan Alberto Sánchez, director del Programa especializado en Blockchain e Innovación Digital del IEB; Jaime Rentero Blanco, director Comercial de Pecunpay; Stan Gregor, Spain Business Developer de Currencycloud; Alberto Martín Mazaira, CEO y fundador de Depasify; Kai Brandt, Head of Business Development en Agicap; Raúl Arroyo, CFO de Fútbol Emotion; Siro Márquez, Senior Account Executive de Yokoy España; Julián Díaz-Santos, Co-CEO & Co-Fundador de Unnax; Lovro Persen, Document Management & Fraud en IDnow; Iñigo Aguirre, director Comercial para España en Payhawk; Arturo Zamarriego, CFO & COO en Divilo; Raúl Tapias, head of Southern Europe en ThreatMark; David Conde Sayans, CEO y cofundador de Coinscrap Finance; entre otros.

El encuentro, que comenzará a las 9:00 horas hasta las 18.30 horas, estará patrocinado por Sabadell Consumer, Agicap, CTI Soluciones, Cobee, EVO Banco, Pecunpay, Fin4Retail, Yokoy, Coinscrap Finance, Unnax, IDnow, Paycomet, MetLife, Depasify, Currencycloud, ASC Technologies, Paymefy, Swan, Mitek, ThreatMark, Payhawk, Divilo, Oney, Roaring.io y B-FY. Contará con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, AEFI, AEMME, FIFED, ASEAFI, MadFintech, Foro ECOFIN, AEPI, COIIPA, ATI, ASAEDE, COETIIB, CONCITI, CITIPA.org, Consejo General de Colegios Profesionales, Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana, Asociación Empresarial Leganés Tecnológico, Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Región de Murcia, The Valley, La Latina Valley, Api Addicts, IEB, Quum Comunicación, el Clúster Big Data Madrid y la Fundación Big Data y con la colaboración como media partners a Funds Society, Tiempos de Inversión, Cointelegraph, Revista Transformación Digital, Digital Innovation News, Marketing Insider Review, Diario Crítico.com, Emprendedores 2020, Dir&ge, el Periódico de la Publicidad, Revista Interactiva, BeInCrypto, Control Publicidad, The Standard CIO, entre otros.

Para asistir al evento, es posible conseguir la entrada a través de la página web de Eventbrite.



