Batido de proteínas con sabores increíbles, de la mano de FITstore

La proteína es uno de los suplementos alimenticios más recomendados para quienes acostumbran a realizar actividad física constantemente, debido a los múltiples beneficios que aporta al organismo.

FITstore es un proyecto creado con el objetivo de ofrecer una alternativa de suplementos alimenticios realmente saludables a los que existían en ese momento, enfocándose en propiciar beneficios para los deportistas. Como una opción para impulsar la alimentación saludable, la empresa cuenta con productos especiales para preparar un batido de proteínas apto para todos los miembros de la familia, gracias a su línea de sabores increíbles.

FITstore garantiza una alimentación saludable y nutrición deportiva con proteínas de sabores increíbles Uno de los principios de la empresa FITstore es transmitir que no es obligatorio enseñar cuerpos de gimnasio para destacar las bondades de los suplementos alimenticios. Por tal motivo, la compañía hace énfasis en los ingredientes utilizados, con el objetivo de mostrar que se trata de productos aptos para toda la familia, debido a sus increíbles sabores.

Desde 16,50 €, los clientes pueden escoger entre más de 20 productos disponibles en el catálogo online de FITstore, con envases de 500 g. Entre los sabores que más destacan se encuentran el chocolate milkshake, el sandwich cookies, el chocolate caramel bar, el belgian chocolate ice cream, entre otros.

A pesar de que en los últimos años la proteína ha sido consumida únicamente por deportistas, la línea de productos fitstyle hace posible que todas las personas la consuman sin importar su edad o condición. Para alcanzar este objetivo, la empresa se concentra en combinar ingredientes de calidad para garantizar los mejores resultados.

Beneficios del consumo de proteína para los deportistas Entre los beneficios del consumo de proteína para los deportistas, uno de los más importantes tiene que ver con el desarrollo muscular y el aumento de la resistencia. En vista de que la actividad física implica una destrucción de las fibras musculares, los especialistas recomiendan una adecuada ingesta de proteínas para maximizar el rendimiento.

En ese sentido, el consumo del batido de proteínas después del ejercicio permite atenuar los daños musculares, además de que contiene aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y otros minerales. De esa manera, los deportistas tienen mayores posibilidades de mantener un sistema óseo y graso sano, con el beneficio adicional de que el batido de proteínas reduce la inflamación intestinal.

Sin embargo, lo más recomendable es consumir una dosis de proteína en función de los requerimientos de cada organismo, como el nivel de grasas e hidratos presentes en el cuerpo y el desgaste registrado a lo largo del día. Por tal motivo, el batido de proteínas es un buen complemento para la dieta diaria de las personas y no debe ser considerado un sustituto de las comidas.

Los productos para elaborar el batido de proteínas que comercializa FITstore están elaborados 100 % en España y utilizan edulcorante de gran calidad para cuidar la salud de sus clientes. Además de preparar batidos, las personas pueden consumir la proteína mezclada con yogurt y frutas, en los pancakes, junto con avena o como ingrediente para elaborar un mugcake.



