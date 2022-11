Le Room Service inicia una nueva etapa con un rebranding de su marca Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de noviembre de 2022, 10:06 h (CET)

La empresa de servicios de F&B estrena una nueva identidad visual corporativa.

El rebranding abarca una imagen totalmente renovada de la empresa, que incluye la creación de un nuevo isotipo, selección de diferentes colores corporativos y un brand refresh.

La marca comienza una nueva etapa redefiniendo su identidad para representar su actual posicionamiento empresarial.

No solo se trata de un rebranding visual, sino también se renueva la narrativa de marca e identidad verbal de Le Room Service, más enfocada a la experiencia de cliente y adaptada a su modelo de negocio.

La marca Le Room Service comienza una nueva etapa redefiniendo su identidad corporativa para representar su actual posicionamiento empresarial. Desde su nacimiento en 2017 como start-up dedicada a la externalización de servicios de F&B (Food and Beverage) para el sector Hospitality, la empresa ha ido adaptándose a las nuevas demandas del mercado y evolucionando en su oferta de servicios. Y, ahora, ha llegado el momento de que la imagen de marca reflejara esa transformación y supusiera el punto de inflexión para la nueva etapa de crecimiento y expansión internacional en la que se encuentra. La nueva imagen se aplicará en toda la red global de Le Room Service presente actualmente en España y Portugal y, con próximas aperturas en las principales capitales europeas.

Le Room Service ofrece una auténtica experiencia premium con un servicio de Food & Beverage exclusivo, muy alejado del concepto de delivery tradicional de restauración. Es precisamente esa exclusividad lo que se pretende transmitir con el rebranding, generando a través del servicio y la oferta gastronómica una experiencia más del viaje del cliente.

“La actualización de la identidad alinea la marca Le Room Service con la dirección estratégica que se ha definido para la empresa para los próximos años. Es la parte visible de nuestra propia transformación empresarial, enfocada en brindar a nuestros stakeholders la experiencia exclusiva que nos caracteriza. Esta nueva identidad de marca respalda nuestra estrategia y propósito” describe Eve Vidal, directora de marketing de Le Room Service.

Esta renovación se enmarca en el plan de transformación de Le Room Service, que se basa en tres ejes: foco en el cliente y la digitalización, el impulso de la responsabilidad y la sostenibilidad, y la revisión de los procesos para lograr la máxima eficiencia y agilidad.

La nueva identidad de Le Room Service incluye la modificación de su logotipo, la creación de un nuevo claim, así como una nueva paleta de colores, tipografías y elementos gráficos que, en su conjunto, dotan a la marca de personalidad propia. Esta nueva arquitectura de marca, será visible en todas sus aplicaciones off y online.

Le Room Service: refresh de su logotipo Desde sus orígenes, la identidad visual corporativa de Le Room Service ha destacado por ser lineal, minimalista y sencilla. Con el actual rediseño del logotipo, la marca adquiere un estilo más actual sin perder la estética que la caracteriza.

El cambio no supone una ruptura rotunda en la parte visual —sobre todo si uno se fija solo en el logo —, pero tampoco es necesario. La identidad gana en solidez y coherencia.

Como complemento visual identificativo, para el refresh del logotipo se ha diseñado un isotipo, una pieza clave de la nueva identidad de Le Room Service. Esta pieza visual sirve de eje para articular la nueva identidad, un símbolo que también es un sello de calidad, pues vincula la marca con sus orígenes. Se usará tanto como parte del logotipo como de forma independiente.

Le Room Service: cambia de tono El proyecto parte de la premisa de modernizar y adaptar la imagen de la marca a las nuevas tendencias, así como al propio crecimiento de la compañía. La paleta de colores corporativos de Le Room Service ha cambiado radicalmente hacia unas tonalidades que se ajustan mejor a la personalidad y los valores que caracterizan a la marca. Los nuevos colores marcan distancia respecto a los tonos sobrios y monocromáticos en los que se apoyaba anteriormente.

Esta nueva paleta cromática refuerza su personalidad corporativa, al tiempo que relaciona visualmente el color a los productos propios de su respectiva categoría de producto. Ahora el color también forma parte de la comunicación de la marca. Estará presente tanto de forma física a través de los rediseños del packaging y la carta, como de forma digital, en la página web y en las diferentes comunicaciones que comparta la marca.

Los nuevos colores corporativos se diferencian en colores principales y colores secundarios. En este caso, los colores principales se corresponden con dos tonos de azul, uno más oscuro y otro más claro. Estos dos colores se usarán para representar el logotipo, el claim y el isotipo. Por otro lado, los colores secundarios se corresponden con una gama cromática más variada y representarán las diferentes categorías de producto dotándolos de una personalidad propia.

Le Room Service: «a taste of travel» El claim de Le Room Service evoluciona a “a taste of travel”, teniendo en cuenta que el servicio que ofrece la empresa enriquece el viaje del cliente, convirtiéndolo en una experiencia más.

La gastronomía es uno de los principales motivos para viajar y disfrutar de conocer las tradiciones y costumbres de otras localizaciones. La start-up ofrece una oferta gastronómica variada adaptada a los gustos y tendencias del mercado, preservando los platos que identifican y representan a cada uno de los países donde opera. Le Room Service ofrece un servicio habitaciones adaptado al sector lujo, convirtiéndose en una experiencia gastronómica más del viaje, añadiendo la comodidad de disfrutarla desde la habitación del hotel.

Sobre Le Room Service Le Room Service es una empresa especializada en el outsourcing de servicios de F&B, cuyo objetivo principal es mejorar la rentabilidad de hoteles, aparthoteles y apartamentos turísticos. La empresa nace con orientación a generar impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. La sostenibilidad es una de las prioridades estratégicas de Le Room Service con el fin de ayudar a sus clientes en la transición hacia un futuro turístico sostenible, tanto por los servicios que ofrecen como por las iniciativas que impulsan.



