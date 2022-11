Cuestión de ciberseguridad infantil: los 7 riesgos online a los que se enfrentan los niños

Con el auge del e-learning, amenazas como el ciberacoso, phishing, catfishing o zoom bombing, son solo algunos de los riesgos a los que se debe estar alerta cuando los niños se enfrentan solos a las pantallas. La plataforma online de enseñanza de inglés, Novakid, indica las claves para descifrarlos Novakid, la plataforma online de enseñanza de inglés para niños, identifica los riesgos que los niños pueden sufrir en Internet y qué medidas deben adoptar los padres y madres para minimizarlos. Nadie pone en duda la importancia de enseñar a los pequeños cómo comportarse dentro y fuera de la escuela, sin embargo, en la nueva sociedad digitalizada, hay que extremar las precauciones en la vida online y aprender a sortear los posibles peligros que conlleva

Mientras que al inicio de la digitalización la red se asociaba únicamente con el entretenimiento, hoy en día existe un amplio abanico de posibilidades educacionales online. Durante la pasada pandemia se dieron los motivos necesarios para desarrollar la educación en línea dejando a la sociedad actual en una situación crítica en cuestiones de ciberseguridad.

Aun así, lo que sí continúa estando en manos de los progenitores es reducir los riesgos. Adrienne Landry, directora de contenido educativo de la escuela de inglés en línea Novakid y experta en educación, con más de 20 años educando a niños online, investiga los riesgos y aconseja a los padres cómo transmitirlos a los niños.

1) Ciberacoso

Actualmente, alrededor del 35% de los niños sufren de ciberacoso. Normalmente suele empezar con bromas que poco a poco se convierten en un problema mayor y una carga para el niño. El ciberacoso causa grandes problemas de autoestima que suelen generar un cambio en el comportamiento del pequeño. Este estará más malhumorado, irritable y llorón.

Como medida preventiva, es importante advertir a los niños que todo aquello que publiquen en la red se quedará allí permanentemente. Hay que hacerles entender que Internet tiene memoria y que deben pensarlo dos veces antes de publicar cualquier foto o video, que cuantas menos fotos publiquen de sí mismos mejor. Hoy en día es muy sencillo hacerse viral, solo hace falta publicar un video gracioso con amigos y puedes despertarte famoso al día siguiente. Pero, ¿quién quiere eso realmente?

Además, es importante advertir a los niños de que no pueden, bajo ninguna circunstancia, publicar algo o responder a mensajes cuando están enfadados o tristes. Las emociones inmediatas conllevan reacciones que no serán jamás la solución a ningún problema o discusión, de hecho, lo más probable es que empeoren aún más la situación.

2) Contenido no deseado

Probablemente este sea el problema más frecuente con el que se encuentran los niños. Ya sea por curiosidad o por accidente, los menores empiezan a consumir imágenes de violencia y sexo a una edad muy temprana. En el caso que las conversaciones con los hijos, dentro de un entorno de confianza no saquen sus frutos, los padres deberán aprender a filtrar el acceso digital. Los nuevos móviles y tabletas, vienen equipados con la función de control parental que permite restringir el acceso a Internet. Además de esta función, existen muchas aplicaciones con controles de edad que restringen el contenido inapropiado a los niños.

3) Acceso de los ciberdelincuentes a información privada

En un principio parece correcto si un niño publica una foto al salir de la escuela, sin embargo, es posible que inconscientemente tenga la geolocalización activada y dé a entender que sus padres no están en casa. Así, gracias a estas pistas, el perfil del niño puede convertirse en un arma para los ciberdelincuentes. Estos pueden averiguar perfectamente dónde vive el niño y qué rutas suele hacer, de modo que los peligros son inminentes, ya sean robando en la casa cuando la familia no está o secuestrando al niño. Es importante explicar al hijo que ha de tener mucho cuidado con el contenido que sube a redes. Si puede ser, hay que asegurarse de que su cuenta es privada y controlar sus seguidores, además de tener cuidado con la información personal que publica.

4) Phishing

El phishing o la suplantación de identidad, se trata de un tipo de fraude en el que los internautas se apropian de los datos confidenciales de las cuentas personales y manipulan las contraseñas con tal de bloquear el acceso a sus propietarios. Desafortunadamente, las víctimas más recurrentes suelen ser los niños, ya que es el público más inocente y propenso a ser engañado. Hay que explicar a los hijos que no deben acceder a los emails que les mandan por correo o mensajes, especialmente si no los esperaban. Incluso si el mensaje es de sus amigos, pero requiere que introduzcan la contraseña, deben alarmarse y avisar a los padres. No solo eso, sino que además sería apropiado instalar un antivirus en todos los dispositivos digitales del hogar.

5) Catfishing

Este término hace referencia a una actividad engañosa en la que un usuario se crea un perfil falso con el objetivo de estafar o abusar de alguna víctima, que en este último caso también podría denominarse ciber grooming (engaño pederasta).

El 43% de los niños hablan con desconocidos online. Pero, ¿quién está realmente al otro lado de la pantalla? ¿Cómo puede uno fiarse de lo que dice? Quizás es un niño también, pero… ¿y si es un adulto con malas intenciones?

Se llevaron a cabo varias investigaciones cuando, en cuestión de una hora, varios niños empezaron a confiar excesivamente en un interlocutor desconocido hasta el punto de aceptar quedar a solas con él, sin presencia de los padres. Además, es común que los ciberdelincuentes pidan fotos íntimas a los niños con tal de chantajearlos más adelante ("págame o se las enseñaré a tus padres y amigos").

Con tal de evitar este riesgo, la herramienta principal es la relación de confianza entre padres e hijos. Es importante que el niño se sienta cómodo hablando de nuevos amigos en casa para evitar encuentros misteriosos.

6) Zoom bombing

Muchos recordarán cuando, durante la pandemia, se hacían las clases online mediante videollamada y, de un momento a otro, en medio de la clase, aparecían imágenes de contenido sensible. Los hackers lograron salirse con la suya hasta tal punto que se le denominó Zoom Bombing a raíz del programa Zoom.

Hoy en día, la enseñanza online ya ha alcanzado cierto nivel y estos problemas suceden cada vez con menor frecuencia. Aun así, para asegurarse de que un niño o niña no se exponga a contenido inapropiado durante la clase, es preferible usar plataformas educacionales conocidas en el mundo de la enseñanza. Asimismo, las escuelas en red deben tener un sistema de encriptado de datos confiable, con el que los datos de los estudiantes y padres estén seguros. No obstante, hay que leer bien las políticas de privacidad de la plataforma que se vaya a utilizar.

Trabajar con plataformas educativas serias, que tienen un sistema de calificación con protección contra ciberdelincuentes, mantendrá alejado el riesgo de encontrarse con maestros fraudulentos que fingen ser especialistas cualificados.

7) "Maratón de series"

Una maratón de series consiste en el acto de ver varios capítulos de la misma serie de televisión de forma continua. También les puede ocurrir a los adultos que pasan el día en la oficina con picazón e irritación en los ojos. Por no hablar de los niños, que no son conscientes del daño que puede causar la falta de sueño, tanto al sistema nervioso como a la vista. Existen aplicaciones que monitorizan el tiempo en la pantalla y que pueden ser muy útiles para ayudar a los pequeños a conciliar el sueño. Estas permiten establecer un tiempo fijo en el que los niños podrán estar conectados, de modo que al sobrepasar el límite las aplicaciones se apagan. Además, permite desactivar el acceso a ciertas aplicaciones en distintos momentos del día.

SOBRE NOVAKID

Novakid es una escuela de inglés en línea para niños fundada en 2017 en Silicon Valley (EE.UU.) por Max Azarov, Dmitry Malin y Amy Krolevetskaya. Más de 2.000 profesores cualificados imparten clases de inglés para niños de entre 4 y 12 años a través de esta plataforma interactiva en línea. En 2021, se impartieron más de 2,4 millones de lecciones a aproximadamente 70.000 estudiantes activos. El total de clientes en la plataforma Novakid supera los 500.000 usuarios.

El programa educativo Novakid English as a Second Language (ESL) cumple con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y se desarrolló teniendo en cuenta los intereses y edades individuales de los niños. Novakid utiliza tecnologías de ludificación y realidad virtual para crear un entorno de habla inglesa y ayuda a los niños de todo el mundo a aprender inglés de una manera divertida e interesante.

El exclusivo método de evaluación del progreso de Novakid (más de 1.500 parámetros, pruebas A/B y otros componentes de un enfoque basado en datos) garantiza excelentes resultados y permite a los maestros adaptar el programa a las necesidades e intereses individuales de cada niño.

Novakid ha sido reconocida por varias organizaciones en todo el mundo:

Según J'son & Partners Consulting (2021), la plataforma Novakid ESL es líder en su segmento en Europa.

Tracxn ha reconocido a Novakid como una de las startups tecnológicas líderes de K-12 EdTech en el 2022 Emerging Startups de la serie K-12 EdTech.

Por segundo año consecutivo, Novakid ha sido incluido en la lista anual de las 150 principales empresas privadas de GSV EdTech en el espacio de aprendizaje digital.

Novakid está incluido en la lista Forbes Top 500 de los Mejores Empleadores de Startups de Estados Unidos.

Novakid ha sido reconocido como finalista en los Premios EdTech Digest 2022 en la categoría de Mejor Solución de Aprendizaje de Idiomas.

Novakid fue incluido en la lista de EdTech Digest de las empresas Top 1000 que transforman la industria EdTech.

Novakid fue seleccionada como una de las principales plataformas de aprendizaje en línea en Alemania por Focus Magazine después de una encuesta sobre 194 proveedores de servicios que fue completada por 25.529 clientes. (La contraseña para acceder al enlace es FOC2022)

En 2021, Novakid se incluyó entre las 50 mejores empresas identificadas como empresas emergentes de tecnología educativa por The Org. Novakid.es