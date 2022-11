Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid: "Empresas y universidades son un tándem imbatible a la hora de vender la marca de un país al exterior" Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 14:51 h (CET) "Actualmente nos encontramos ante una escasez de talento en un momento en el que la Ingeniería española tiene un prestigio internacional". "Invertir en una universidad pública supone una rentabilidad de 580 por ciento" "La universidad es el lugar donde por excelencia confluye lo privado y lo público dando como resultado empleabilidad, conocimiento y emprendimiento". Así lo afirma Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid en Un Café Con…, encuentros organizados por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AEIT-Madrid, que tiene como finalidad analizar temas de actualidad y de interés, a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de sus invitados.

Esta edición sirvió para analizar la aportación de la educación superior politécnica a la sociedad, vista desde la universidad con mayor tradición en Madrid y fuera de ella, la Universidad Politécnica de Madrid. Para el rector: "la educación superior universitaria y en particular las ingenierías están muy bien posicionadas a nivel internacional en este momento. La ingeniería española tiene un prestigio internacional que solo se descubre al salir al extranjero".

Para mantener ese prestigio, desde la UPM se han adaptado a los diferentes escenarios con el objetivo de no perder la calidad de formación de los estudiantes reforzando su valor a nivel internacional: "nuestro título tiene el nivel de Master of Science del sistema universitario americano", apuntó el rector.

Durante el encuentro también se destacó la confluencia de la misión de las universidades, innovación e investigación, con el papel de las empresas: "la universidad es el espacio en el que las empresas buscan el conocimiento para resolver los nuevos problemas y muchas veces este no existe por lo que se necesita investigar para generar nuevo conocimiento y realizar nuevos desarrollos". Con esa experiencia se forma a la siguiente generación de estudiantes, dotándoles de una mayor empleabilidad y facilitándoles el emprendimiento", aseguró el ingeniero de telecomunicación.

El círculo virtuoso se produce cuando los estudiantes van a trabajar a las empresas o crean la suya propia y vuelven a las universidades con nuevos problemas para los que hay que investigar.

Para poder dar solución a estos problemas la UPM está abierta a recibir financiación, pero dando respuesta a la sociedad con valor añadido a esa inversión: "la inversión en una universidad pública es rentable. Cada euro invertido, según un reciente estudio de la Comunidad de Madrid, se transforma en 5,8 euros, es decir, se trata de una inversión de 580 por ciento" señala el rector.

A pesar de ello Guillermo Cisneros reconoce la preocupación por el descenso de vocaciones para estudiar esta carrera - actualmente faltan 200.000 ingenieros en Europa - para lo que propone más medidas durante la educación preuniversitaria: "debemos enamorar con las matemáticas, la física o la biología".

Durante el encuentro también hubo ocasión para las propuestas. El rector de la UPM pidió a las administraciones avanzar en la definición jurídica de la universidad y desarrollar un sistema que regule la calidad del servicio universitario. También solicitó a las empresas que permitieran a los alumnos terminar sus estudios antes de ficharlos y una mayor retribución inicial para evitar la fuga de talento: empresas y universidades de primer nivel crean un tándem imbatible a la hora de llevar la marca de un país al exterior" afirmó.

Guillermo Cisneros, es doctor ingeniero de telecomunicación, catedrático de Universidad y actualmente Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó en la UPM como docente e investigador, trabajó en Telefónica de España en áreas técnicas y en la gestión y representación a nivel internacional en investigación aplicada y telecomunicaciones móviles. Fue representante español ante instituciones internacionales como miembro del IWP 11/4 del ITU-R (diseño), ETSI-GSM (estandarización) y CEPT-MoU (despliegue). Posteriormente, ocupó el cargo de director general de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas.

Durante su etapa como director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación UPM, consiguió la equiparación internacional de la titulación de ingeniero de telecomunicación como Master of Science en los Estados Unidos de América mediante la acreditación ABET.

Esta ha sido la duodécima edición de esta serie de encuentros en los que ya han participado destacados profesionales del sector de las TIC como Víctor Calvo Sotelo, Javier Nadal, Nuria Oliver, José Luis Vallejo, Isaac Hernández o Juan de Antonio entre otros.

Se puede ver el encuentro completo en el siguiente enlace o a través del nuevo microsite de Un Café Con…

Sobre la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid)

La Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT-Madrid) nace en 2009 por mandato de la Asamblea General de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), con el objeto de completar su modelo territorial y dar un servicio de proximidad a sus asociados en una Comunidad Autónoma que concentra a unos 3.000, alrededor del 43% de los asociados del total nacional.

Con el fin de ser la asociación de referencia para todos los Ingenieros de Telecomunicación que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, AEIT-Madrid tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo la de potenciar la relevancia socioeconómica de la Ingeniería de Telecomunicación y sus profesionales, mediante la intensificación de las relaciones con las empresas, instituciones y universidades de la Comunidad, así como el fomento de la incorporación y participación activa de sus asociados, especialmente de los más jóvenes, y la provisión de herramientas que faciliten su orientación y reciclaje profesional, para impulsar su reconocimiento en los ámbitos empresarial e institucional, así como en el mercado de trabajo.

