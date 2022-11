El 15% de los españoles intentará comprar una casa a pesar de la alta inflación, según Alfio Bardolla Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 14:11 h (CET) El mercado del alquiler ofrece rentabilidades medias del 10%, sin embargo aumentan las estrategias que permiten conseguir valores de hasta el 14%. En España creció más de un 5% el número de personas que viven del alquiler, una tendencia al alza que seguirá aumentando lo que convierte el mercado del alquiler en una oportunidad Según una encuesta elaborada por la academia de formación financiera internacional Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es), 7 de cada 10 españoles ven en la vivienda un valor refugio para sus inversiones. Así como que el 15% de las personas consultadas por la escuela intentará invertir en el sector inmobiliario el próximo año como medida contra la crisis.

Los españoles ven en el mercado inmobiliario una forma de generar ingresos pasivos estables. Su objetivo a la hora de invertir en una vivienda es no sólo amortizarla en forma de alquiler, sino generar una nueva fuente de ingresos familiar. Se trata de la estrategia más favorable para quienes desean alcanzar unos objetivos financieros.

Detrás de esta motivación proclive a la compra de una casa por inversión estaría la idea de que hasta el 81% de los encuestados en el estudio cree que el precio de la vivienda seguirá subiendo durante el próximo año, 10 puntos porcentuales más que hace seis meses (71,3%).

De este modo, el mercado inmobiliario se convierte en la primera opción para invertir y así generar beneficios a medio plazo. El hecho de que el valor de una vivienda aumente a la vez que crece la inflación lo convierte en un valor refugio de garantías que a diferencia de otros activos como los financieros están sujetos a fuertes caídas.

En España, el ritmo del alquiler sigue subiendo. Alfio Bardolla Training Group calcula que el 25% de la población española vive de alquiler por lo que la demanda es alta y las posibilidades para invertir en el mercado también. En los últimos 3 años este dato ha crecido un 5% lo que convierte a la inversión inmobiliaria en una oportunidad de futuro.

De media la academia internacional de formación financiera calcula que las inversiones inmobiliarias convencionales pueden generar un retorno de entre el 6% y el 9% de beneficio. Se trata de unas cifras mejores que los depósitos a largo plazo. La expectativa de rentabilidad anual está entorno al 3%.

Estrategias para conseguir beneficios superiores

A pesar de la buena cifra de retorno en el mercado inmobiliario, Alfio Bardolla explica que hoy existen fórmulas y estrategias para conseguir aumentar estos beneficios hasta el 14%.

Un ejemplo de ello es la técnica conocida como "Flipping" que se trata de encontrar y comprar propiedades a los "don´t wanter", propietarios que quieren vender su inmueble urgentemente por temas personales como una separación, un cambio de residencia, cambio de país por trabajo etc.

"Existen y siempre existirán oportunidades inmobiliarias. Da igual la época del año o si los precios suben. Siempre hay situaciones en las que los propietarios están obligados a vender y se puede conseguir un buen precio para invertir en el inmueble. Por ello hay que conocer bien el mercado y estar siempre atento a estas oportunidades ya que surgen en el momento y generalmente duran poco tiempo", explica Alfio Bardolla.

Por otro lado, el experto afirma que otra técnica para conseguir aumentar el retorno del alquiler, especialmente en un país tan fuerte en el sector turístico y de eventos y negocios, es el de los alquileres por cortos periodos de tiempo: meses.

"Un alquiler por un periodo inferior a 6 meses puede ofrecer una rentabilidad de hasta un 14% en algunos casos. Especialmente para trabajadores que se desplazan a una ciudad durante un periodo corto de tiempo", explica Alfio Bardolla.

Inversión inmobiliaria en tiempos de inflación

Constatado que el mercado inmobiliario es el mejor lugar para invertir en tiempos de inflación, este se convierte en el objetivo número uno para la mayoría de los españoles que quieren proteger su dinero ante la crisis económica inflacionista.

Alfio Bardolla recuerda, "Mantener el dinero en el banco hace que pierda su valor en una situación de inflación por lo que la mejor opción es invertirlo. No se debe tener en ningún caso el dinero parado en una cuenta y la mejor fórmula es la compra de una vivienda para invertir. Los precios seguirán subiendo y ante la fuerte demanda de alquiler se convierte en un generador automático de ingresos automáticos para los inversores".

