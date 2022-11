1.200 empresarios de 43 países debatirán en Barcelona sobre el futuro del Mediterráneo postpandemia

Jóvenes, turismo, migraciones, recursos energéticos y alimentarios y nueva economía serán algunos de los temas tratados en el actual marco político internacional. Según Anwar Zibaoui, coordinador general de las Jornadas, Barcelona puede convertirse en "el Davos del Mediterráneo". MedaWeek propondrá la creación de una Agencia de Turismo Mediterráneo Más de 1.200 empresarios de 43 países de Europa, Asia y África participarán en la Semana Mediterránea de Líderes Económicos, MedaWeek, que celebrará su 16ª edición los días 16 y 18 de noviembre. El encuentro, organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (ASCAME) y la Cámara de Comercio de Barcelona, cuenta con la voluntad de sus organizadores de "conseguir que este foro convierta Barcelona en el Davos del Mediterráneo", según afirma el coordinador general de ASCAME, Anwar Zibaoui.

MedaWeek se estructura este año en tres ejes, el primero de los cuales se titulará el Panorama Económico en la Región Mediterránea, dentro de la cual se incluye la Conferencia sobre Seguridad Energética en el Mediterráneo. Zibaoui recuerda que "ya durante la primera guerra de Ucrania se trató en este foro sobre la necesidad de crear un espacio euromediterráneo de cooperación energética, capaz de evitar la dependencia energética europea de Rusia".

Un mercado energético común

Para el coordinador de ASCAME "ahora sería el momento de crear un mercado energético común, más cuando se ha encontrado una bolsa de gas en el Mediterráneo Oriental capaz de satisfacer las necesidades de Europa durante 50 años y que ya ha facilitado acuerdos políticos para su explotación, como la delimitación de los límites territoriales marinos entre Israel y Líbano para su explotación".

En esta primera jornada también se celebrará el 9º Foro de Turismo del Mediterráneo, que impulsará la creación de una Agencia Mediterránea del Turismo para promover la región como destino turístico de forma conjunta, tal y como se hace actualmente en otras zonas como la del Caribe.

Tras la crisis del COVID, la cuenca del Mediterráneo ya ha recuperado su liderazgo global con cerca de 400 millones de visitantes y un 32% de las llegadas internacionales que permiten concentrar el 30% de los ingresos que genera el sector en todo el mundo. Esas magnitudes suponen el 13% de las exportaciones y el 23% de la actividad del sector servicios de la región, y da trabajo a más de 20 millones de personas distribuidas en sus 2,5 millones de km2 de cuenca y 30.000 kms de costa.

Cumbre mediterránea sobre economía digital

Durante la segunda jornada se celebrará la Cumbre Mediterránea de la Economía Digital, uno de cuyos objetivos es convertir Barcelona en un hub de creación de start ups, así como potenciar la transformación digital de las empresas mediterráneas. El coordinador de ASCAME recuerda que "el 90% de las empresas de la cuenca del Mediterráneo son PYMEs que deben afrontar la transformación digital y para ello necesitan apoyos económicos a través de plataformas adecuadas de financiación". Lo mismo ocurre con las startups, que necesitan espacios de encuentro que faciliten la obtención de recursos para acelerarse y crecer.

Universidad y empresa

La tercera jornada estará ocupada por la Cumbre Mediterránea de la Economía Joven, en la que se celebrarán encuentros como la MedaWeek Educación y Talento Mediterráneo o la 2ª Conferencia Mediterránea de Economía Creativa. Una de las cuestiones de debate será la brecha existente entre universidad y empresa, que se traduce en el hecho de que actualmente el 50% de los jóvenes licenciados se encuentra actualmente en paro, mientras que entre los no licenciados se sitúa en el 30%.

En el caso de las mujeres, el índice oscila entre el 45% de licenciadas en paro en países como Egipto o Túnez y el 55% de algunos estados europeos. "Los licenciados no tienen salida en el mercado laboral, porque las universidades crean másters y carreras que no son necesarios para las empresas del sector privado", asegura Zibaoui, para quién que el factor demográfico positivo de los países del sur del Mediterráneo supone una oportunidad para las universidades catalanas, "actualmente, la mayoría de los estudiantes del sur del mediterráneo van a Madrid, y no a Barcelona, sobre todo cuando las clases medias de países como Egipto o Turquía, con más de 100 millones de habitantes, o incluso Marruecos, deben enviar a sus hijos a estudiar fuera, si o si".

Las 300 cámaras de comercio que forman parte de ASCAME representan cerca de 125 millones de empresas de 25 países. La entidad fue creada el 1 de octubre de 1982 por iniciativa de la Cámara de Comercio de Barcelona.