lunes, 14 de noviembre de 2022, 12:31 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha detectado que en estos momentos hay cuatro sectores en los que la dificultad para cubrir todas las vacantes que surgen semana a semana es prioritaria. Se trata de las áreas de Contact Center, Last Mile, Logística y Retail Desde hace ya muchos meses los reclutadores y empresas están poniendo de manifiesto la paradoja que supone tener tasas de paro elevadas y que haya dificultad para encontrar ciertos perfiles en el mercado de trabajo.

Aunque son muchos los sectores que podrían verse incluidos en este contexto para ciertas posiciones, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha detectado que en estos momentos hay cuatro en los que la dificultad para cubrir todas las vacantes que surgen semana a semana es mayor. Se trata de las áreas de Contact Center, Last Mile, Logística y Retail.

Ante esta situación el Grupo Adecco pone en marcha la iniciativa Adecco Aquí Ahora, una campaña cuyo objetivo es agilizar la atracción de estos perfiles deficitarios en sectores con problemas para reclutar talento.

Más de 6.600 vacantes como punto de partida

Adecco Aquí Ahora nace con más de 6.600 ofertas de trabajo activas, repartidas en estos cuatro sectores - Contact Center, Last Mile, Logística y Retail- y en todas las comunidades autónomas españolas.

Las principales posiciones a cubrir son para agentes de venta telefónica, mozos/as de almacén, repartidores/as y dependientes/as, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las semanas próximas con motivo de la campaña de Navidad que arrancará con los descuentos del Black Friday.

Además, estas ofertas irán creciendo y actualizándose a diario, mostrando en un solo click dónde encontrar empleo por sector y autonomía.

Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semana… la tipología de ofertas es muy variada para que cada candidato/a pueda buscar aquel empleo que mejor le encaje según sus propias circunstancias.

Las funciones y requisitos de estos perfiles variarán según las necesidades de cada empresa y campaña, pero en líneas generales se puede decir que:

Para acceder a las vacantes de los agentes telefónicos del sector Contact Center se requiere tener una actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados, ganas de aprender y afrontar nuevos retos, conocimiento medio de MS office, y habilidades comunicativas, organizativas y para la resolución de problemas. Se valorará positivamente la experiencia en atención al cliente y venta.

Las funciones serán, dependiendo del puesto, el asesoramiento a clientes sobre la compañía, sus productos y/o servicios, la emisión de llamadas, el seguimiento y control de las llamadas efectuadas, el registro continuo y detallado de la comunicación sostenida con el cliente, la atención y resolución de dudas y consultas, y la fidelización de clientes de la compañía.

Para acceder a las vacantes de mozo/a de almacén se requiere tener una actitud proactiva, poder trabajar de forma independiente o colaborativa, responsabilidad y conocimiento del manejo de cargas y carretilla en algunas posiciones.

Las funciones serán, dependiendo del puesto, control de stock del almacén, reposición de productos, y control de calidad de productos.

Para los repartidores/as -también llamado sector "última milla"- se requieren profesionales dinámicos, a los que les guste conducir cualquier tipo de vehículo (este va a depender de la posición), que tengan flexibilidad horaria, y se valorará positivamente que tengan experiencia de reparto.

Las funciones serán recogida y reparto de paquetería, manejo de apps móviles, entre otras funciones inherentes al puesto.

Para las posiciones de dependientes/as se buscan personas dinámicas, entusiastas, con don de gente, actitud positiva, flexibilidad, ganas de aprender, con habilidades comerciales, y que les guste trabajar en equipo.

Las funciones serán asesorar de forma personalizada a los clientes, mantener el orden de la tienda (almacén y sala de venta), y/o atender y gestionar las cajas y reposición de productos, dependiendo de la empresa.

Todas las personas interesadas en consultar estas vacantes e inscribirse en ellas pueden visitar la página web: https://www.adecco.es/ofertas-de-trabajo-hoy

