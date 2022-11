Worldline refuerza su rendimiento en materia de RSC según Moody's ESG Solutions Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 12:44 h (CET) Con una puntuación "Advanced" de 62/100, la empresa gana un puesto y se sitúa en la cuarta posición del sector de servicios de TI y software en Europa Worldline, líder mundial en servicios de pago, confirma su liderazgo en sostenibilidad, reforzando su actuación en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), según la última calificación de Moody's ESG Solutions, proveedor de datos y evaluaciones ESG (Medio Ambiente, Social, Gobernanza).

Con un aumento de 1 punto en su puntuación global en comparación con el año pasado, Worldline persigue continuamente su ambición de superar sus retos más críticos en materia de RSC en las áreas de negocio, personas, ética, cadena de suministro, medio ambiente y comunidades locales.

Gracias a su enfoque de mejora continua, apoyado por su ambicioso programa de transformación Trust 2025, Worldline avanza un puesto en la clasificación y se sitúa en el cuarto lugar entre las cinco mejores empresas del sector europeo de servicios de TI y software. Según Moody's, las puntuaciones ESG de Worldline son significativamente superiores a la media del sector en las tres áreas.

Recompensar los esfuerzos en la reducción de la huella de carbono y la transición energética

Con una sólida puntuación de 78/100 en el área medioambiental, Worldline ha demostrado una vez más su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático. La estrategia medioambiental de la empresa se basa en tres ejes estratégicos: disminuir su consumo de energía, reducir su huella de carbono y compensar todas sus emisiones restantes, principalmente apoyando la conservación de los bosques. Para alcanzar sus objetivos, Worldline se ha fijado ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se compromete a alcanzarlos de la siguiente manera:

Las emisiones de GEI de los ámbitos 1 y 2 en un 25% para 2025 en comparación con el año base 2019, de acuerdo con una trayectoria de limitación del calentamiento global de 1,5°C.

Las emisiones de GEI del ámbito 3 procedentes de los bienes y servicios adquiridos y del uso de productos vendidos en un 7,4% en el mismo plazo. Estos compromisos climáticos están alineados con los criterios y recomendaciones de la versión 4.2 de la iniciativa SBTi (Science Based Targets) y de la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Entre las numerosas iniciativas concretas que condujeron a un mayor movimiento hacia la neutralidad del carbono, Worldline se centra en la aplicación de un plan de eficiencia energética de gran alcance para sus oficinas y viajes de negocios, disminuyendo el consumo de energía de los equipos de refrigeración y aumentando el uso de la virtualización en sus centros de datos. En 2021, Worldline logró una reducción del 49% de las emisiones de tCO2e de sus ámbitos 1 y 2 y una compensación del 100% de las emisiones restantes de sus ámbitos 1, 2 y 3a .

Una estrategia eficiente de empleador responsable

En cuanto al área social, Worldline ha obtenido una puntuación de 60/100 con una ganancia de 2 puntos. Apoyada en su estrategia de empleador responsable, la ambición de Worldline es doble: fomentar el desarrollo, el bienestar y el compromiso de las personas al tiempo que promueve la equidad, la diversidad y la inclusión.

Worldline ha reforzado sus iniciativas de carrera, desarrollo de habilidades y formación para atraer y desarrollar los mejores talentos y garantizar su desarrollo a largo plazo. Como reflejo del alto nivel de inversión en el desarrollo de habilidades, Worldline registró una mejora de siete puntos en la puntuación otorgada por sus empleados en relación con la formación en la encuesta anual Great Place to Work® 2021.

Los planes de acción en materia de diversidad e inclusión establecidos para garantizar la justicia, la equidad y la no discriminación hacia la organización han demostrado un progreso constante. Como resultado, en 2021, el 34% del total de la plantilla eran mujeres, además de constituir el 37% de las nuevas incorporaciones. La proporción de mujeres en los 3.200 puestos directivos de la empresa ha aumentado del 22% al 23,2% (objetivo del 35% fijado para 2025). En los países con objetivos nacionales para el empleo de personas con discapacidad, Worldline ha registrado un aumento del 6%. La red global UNITED de Worldline desempeña un papel fundamental en la organización de eventos de sensibilización sobre todas las formas de diversidad, incluida la LGBTQIA.

Una gobernanza sólida y comprometida

La puntuación de Worldline ha mejorado en 3 puntos, alcanzando una puntuación de 58/100, que se ha visto respaldada por el alto nivel de compromiso de sus órganos de gobierno en la estrategia de RSC de la empresa. Desde 2019, Worldline ha reforzado las estructuras de gobernanza específicas y los mecanismos de incentivos establecidos para garantizar que su estrategia de RSC se aplique en toda la empresa. Por ejemplo, el Comité de Responsabilidad Social y Medioambiental (SERC) es uno de los cinco comités especializados del Consejo de Administración cuya función principal es apoyar la labor del Consejo para proporcionar una gobernanza eficaz de la RSC de Worldline.

Sébastien Mandron, Director de RSC de Worldline, declaró: "Este nuevo reconocimiento de nuestros resultados en materia de RSC por parte de Moody's es un nuevo estímulo para todos nuestros equipos. Como líder mundial dedicado a dar forma al futuro de los pagos, estamos más comprometidos que nunca con la explotación de soluciones de pago eficientes en términos de carbono que sostengan un crecimiento económico viable y refuercen la confianza y la seguridad en nuestras sociedades. Nuestra hoja de ruta estratégica de RSC Trust 2025 desempeñará un papel importante para garantizar que nuestra empresa pueda alcanzar esta visión. Refleja la intención de aumentar nuestro compromiso con la excelencia en RSC y de integrar la confianza y la seguridad en el corazón de todas nuestras actividades".

