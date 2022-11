La VII edición de la Semana de la Cocina Italiana en España Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 10:51 h (CET) Calendario de eventos: https://ambmadrid.esteri.it/ambasciata_madrid/es/archivio-news/calendario-eventi.html El programa de la VII Edición de la Semana de la Cocina Italiana en España contiene más de 30 iniciativas en distintas ciudades españolas como Barcelona, Córdoba, Madrid, Oviedo, Salamanca, Sevilla y Valencia.

Coordinada por la Embajada de Italia en España, y con la participación activa de múltiples entidades públicas y privadas, la semana se centrará en esta ocasión en el tema: "Convivialidad, sostenibilidad e innovación: los ingredientes de la cocina italiana para la salud de las personas y la protección del planeta".

El Embajador Riccardo Guariglia subraya como este año se ha intentado "ampliar el alcance de las colaboraciones y poder así, abordar los varios temas prioritarios de esta iniciativa: la tutela de la salud, del planeta y la innovación".

Durante toda la semana, se han diseñado un buen número de eventos a través de los cuales se realiza un recorrido por la gastronomía, la cultura y la sociedad italiana, destacando un congreso sobre la dieta mediterránea, el jueves 17 de noviembre en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, con la colaboración de varios profesores universitarios procedentes del Campus biomédico de Roma, de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Complutense, que será presentado por un vídeo mensaje del Ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Forestal (MASAF), Francesco Lollobrigida.

"En este itinerario dedicado al sector agroalimentario no podía faltar sin duda alguna, una profundización en el tema del etiquetado frontal y sobre las consecuencias negativas, bajo múltiples perfiles, del sistema cromático Nutriscore", ha añadido el Embajador Guariglia.

Algunas iniciativas incluirán clases magistrales impartidas por el chef Massimiliano Careri de la escuela ICIF en las más prestigiosas escuelas de hostelería de España (IES Hotel Escuela de Madrid, Escuela Superior de Hostelería de Sevilla), un show-cooking en el supermercado gourmet Sánchez Romero de Madrid; otras actividades comerciales en numerosos restaurantes italianos y un encuentro sobre "Wine economics" dirigido a la promoción de los vinos italianos en el mercado español.

A continuación, se detallan las iniciativas.

Encuentro entre los representantes de la Academia de la Cocina italiana en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid

El viernes 11 de noviembre, representantes de la Academia Italiana de la Cocina de Bolonia y Cento (provincia de Ferrara), se reunirán en el Instituto italiano de Cultura con sus homólogos de Madrid: una suerte de "entrante" de la Semana de la Cocina Italiana, en la que se degustarán algunos platos típicos de la cocina boloñesa y madrileña que tienen muchos vínculos de "parentesco".

"Almorzando con Raffaello"

El lunes 14 de noviembre, periodistas y blogueros de gastronomía serán invitados por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid para una experiencia cultural y culinaria en el Renacimiento italiano. Tras una visita guiada a la exposición "Magister Raffaello", abierta en el IIC hasta el 15 de enero, el chef Manfredi Bosco, presidente de la sede española de la Federazione Italiana Cuochi, presentará un show-cooking sobre la cocina de la época del Renacimiento. En esta ocasión se presentará a la prensa el programa de la Semana de la Cocina Italiana en España.

Seminario sobre la "Wine economics"

En colaboración con la IE University, la tarde del lunes tendrá lugar un seminario promovido por la Embajada de Italia de profundización en la economía global del vino, con sucesiva degustación de vinos italianos. Intervendrá el Profesor Fernando Cortiñas Lúquez. La iniciativa se realiza también con el objetivo de promover la introducción de los vinos italianos en el mercado español.

Iniciativas de formación en escuelas de hostelería de Sevilla y Madrid, en colaboración con la escuela ICIF

A partir del lunes 14 por la tarde se encontrará en España el chef Massimiliano Careri, del Italian Culinary Institute for Foreigners (ICIF), que colaborará en dos ciudades: Sevilla y Madrid.

En la capital andaluza está programada una masterclass el lunes 14 en la Escuela de Hostelería de Sevilla, un centro de formación creado en 1993, que también acoge la AHEOS, Asociación de Escuelas de Hostelería Españolas. Al día siguiente, tendrá lugar un almuerzo para los periodistas.

El chef Careri pasará sucesivamente por Madrid, en la escuela de hostelería IES Hotel Escuela, organizando el miércoles 16 una masterclass para los estudiantes, quienes tendrán que medirse al día siguiente con la organización de una comida de gala el jueves 17, en la misma escuela, en la que participará el Embajador Guariglia.

Ambas iniciativas se enmarcan perfectamente en la filosofía "ITmakES" (Italy and Spain making together), en su vertiente "food & wine".

Lanzamiento de un nuevo concurso en el ámbito "ITmakES food&wine"

La Embajada, en colaboración con la Oficina ICE de Madrid, apuesta también por seguir construyendo puentes entre Italia y España, en particular entre los jóvenes españoles y los centros de excelencia italiana, a través de la apertura de una nueva edición de la convocatoria para jóvenes chefs "Prepara tu futuro - nuevos talentos de la cocina italiana".

Show-cooking, a cargo de la Federación Italiana de Cocineros, en el supermercado Sánchez Romero

Con el patrocinio de la Embajada de Italia en Madrid, la sede española de la Federación Italiana de Cocineros, además de su colaboración para el evento "Almorzando con Raffaello", organiza un show-cooking en el supermercado gourmet Sánchez Romero de la Calle Castelló 23, a las 12.30 del martes 15. Participará el chef Francesco Di Mauro.

Conferencia sobre la dieta mediterránea

Promovida por la Embajada de Italia, el 17 de noviembre se celebrará en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid una conferencia sobre la dieta mediterránea que será inaugurada, en presencia del embajador Guariglia, por un videomensaje del ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques (MASAF), Francesco Lollobrigida.

El acto, moderado por el periodista Alberto Luchini, contará con la participación de los profesores Gabriele Volpato, de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, Jesús Román Martínez Álvarez, de la Universidad Complutense y presidente de la Fundación Alimentación Saludable, Raffaele Carraro, de la Universidad Autónoma de Madrid, así como endocrino y nutricionista del Hospital Universitario de La Princesa, y Luca Piretta, del Campus Biomédico de Roma. Durante el evento se explorará la importancia de la dieta mediterránea para la salud del planeta y de la persona. También se pondrá de manifiesto qué etiquetados en la parte delantera del envase tipo "Nutriscore" son contraproducentes.

Eventos en Barcelona

En Barcelona, el Consulado General y el Instituto Italiano de Cultura también organizarán varias conferencias: la primera, el martes 15, sobre la arquitectura del suelo y los paisajes agrícolas de Emilia Romaña, en colaboración con el Ayuntamiento de Bolonia y "Cultura Italiana". El jueves 17 de noviembre, junto con la delegación local del Instituto Europeo de Diseño (IED), la Escuela de Hostelería Hofmann y la Asociación Italiana de los Embajadores del Gusto, se celebrará una mesa redonda sobre materias primas, espacio y medio ambiente. El viernes 18, en la librería Bernat, habrá un encuentro sobre los textos de Pasolini dedicados a Basilicata, con algunas ideas gastronómicas. El viernes 18, el Consulado organiza una cena con el Chef y Embajador del Gusto, Luca Mastromattei, en la que se espera que participen representantes de las instituciones, empresas y cultura locales.

El mundo de la alimentación y la innovación

Para profundizar en los múltiples aspectos que afectan al sector agroalimentario, el viernes 18 de noviembre tendrá lugar una charla por videoconferencia de la arquitecta Tiziana Monterisi (fundadora de la start-up italiana Ricehouse) dentro del programa didáctico de la escuela LABA - Academia Libre de Bellas Artes de Valencia-titulado "El arroz como recurso para la arquitectura de regeneración, sostenible hacia las personas y el medio ambiente".

Iniciativas en las que participan las escuelas italianas

Los días 14, 15 y 16 de noviembre, el chef Marco Bozzolini impartirá mini-clases magistrales en la "Eat School" de la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) a los niños de la escuela concertada infantil de Madrid para promover los principios de una alimentación correcta y saludable.

Durante la semana, los profesores de primaria de la escuela estatal italiana sensibilizarán al mismo tiempo a los niños relacionándolos con el menú especial que se servirá en el comedor.

El 17 de noviembre, el profesor Gabriele Volpato, de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, pronunciará una conferencia sobre "la cocina mediterránea entre historia, ecología y cambio climático". La ponencia parte de la base de que cada alimento que se come es la expresión de un clima, un paisaje y una historia. Los ingredientes y las prácticas asociadas a la cocina mediterránea expresan un profundo vínculo con el Mediterráneo como lugar social y geográfico. Por ello, durante el encuentro se relatará la historia y la ecología del mar Mediterráneo y se cuestionará el futuro de la cocina mediterránea en tiempos de cambio climático.

Colaboración con la escuela Dante Alighieri

Con el fin de extender las actividades de la Semana de la Cocina por toda España, el miércoles 16 se organizará un encuentro literario en el espacio La Biznaga de Oviedo, con la lectura de diferentes textos sobre productos típicos italianos (queso, mortadela, vino, vinagre, trufa), seguido de una degustación. También participará la experta gastronómica y ex alumna de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, Carmen Ordiz Pérez, autora del blog 'G de gastronomía'.

Iniciativas en las universidades españolas

El profesor Luca Piretta, del Campus Biomédico de Roma, intervendrá en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense sobre el tema del etiquetado frontal. Italia considera que el Nutriscore es muy perjudicial para los intereses de los consumidores y los productores, ya que penaliza, entre otros, a los productos de la dieta mediterránea.

A través de la contribución de la red de "lectores" en España y de los profesores implicados en la promoción de la lengua y la cultura italianas a nivel universitario, se llevarán a cabo una serie de iniciativas didácticas en Madrid, Córdoba, Granada y Salamanca sobre los siguientes temas: el vino en la literatura italiana, la sostenibilidad, el vínculo entre comida y territorio, la cocina regional en los relatos de Camilleri, la cocina en las canciones italianas y -en colaboración con la oficina del ICE en Madrid- el problema del "Italian sounding".

Dentro del programa "ampliado" de la semana de la cocina, se celebrará una conferencia sobre la figura de Giovanni Verga desde diferentes enfoques (cine, teatro, cómic, por ejemplo) llamada "Verga Pop. Refracciones de Verga". El segundo día habrá una sesión dedicada a los "Lugares de Verga en las comidas, la sociedad y la cultura".

Las iniciativas promovidas por las dos Cámaras de Comercio

Muchas iniciativas verán la participación en toda España de los numerosos restaurantes de cocina italiana.

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España, con sede en Madrid, continúa con su campaña de promoción de los auténticos restaurantes italianos titulada "Sabor a Italia: descubre el plato estrella" con el objetivo de destacar los establecimientos que hacen de la autenticidad de la cocina italiana su punto fuerte y apoyar su relanzamiento. En la iniciativa participan restaurantes de A Coruña, Cangas do Morrazo, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

La página de referencia es: https://www.saboraitalia.es/

La Cámara con sede en Madrid también organizará un almuerzo, al que asistirá el embajador Guariglia, para promocionar la tradición culinaria romana y presentar la candidatura de Roma para acoger la Expo 2030 a los presidentes de otras Cámaras de Comercio europeas.

La Cámara de Comercio Italiana de Barcelona, por su parte, promoverá otra ruta gastronómica, del 14 de noviembre al 27 de diciembre, bajo el nombre de "Italia con gusto", que contará con 15 restaurantes del área de Barcelona.

Para más información: https://www.cameraitalianabarcelona.com/vii-semana-de-la-cocina-italiana-en-el-mundo/

El catálogo de la Semana de la Cocina Italiana en España

También está disponible gratuitamente un catálogo sobre las distintas iniciativas, acompañado de fotografías y vídeos de la exposición "Héroes de la alimentación", promovida por la Farnesina (Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional) y Slow Food.

En el catálogo, a través de los relativos códigos QR, también están disponibles vídeos sobre productos típicos de las regiones italianas. Otra iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, en colaboración con la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo.

Además de la guía de eventos, el catálogo presenta estudios en profundidad sobre la dieta mediterránea y el tema del etiquetado frontal.

