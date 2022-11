Repara tu Deuda cancela 7.951 € en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 09:04 h (CET) El despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad supera los 107 millones de euros exonerados Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Isabel Sánchez, que había acumulado una deuda de 7.951 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

La exonerada, en un video en el que se le hace entrega del documento por el que queda libre del 100% de sus deudas, reconoce sentirse "contenta" ya que estaba "muy agobiada". En su caso, reconoce incluso que "llamaban a mi madre". Ahora está "muy agradecida" a Repara tu Deuda abogados por el trabajo realizado por todo el equipo", concluye. VER VIDEO

Según afirman los abogados de Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante un mecanismo con origen en Estados Unidos, país en el que lleva vigente más de 100 años, y a ella han acudido personas públicas tan conocidas como Walt Disney o Steve Jobs. El espíritu con el que fue aprobada es el de ofrecer una segunda oportunidad a todos los particulares y autónomos que viven una situación de sobreendeudamiento para que puedan vivir con normalidad, eliminando también el estigma que sufren quienes han vivido contratiempos económicos."

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde su creación en septiembre del año 2015 a muchas personas que no encontraban una salida real a sus dificultades. Hay que decir que 20.000 clientes han puesto su caso en manos del despacho de abogados para así poder empezar de nuevo con más fuerza.

El despacho de abogados se dedica desde sus orígenes a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Este alto grado de especialización le ha llevado a convertirse en líder indiscutible en el mercado de cancelación de deuda de particulares y autónomos al superar la cifra de 107 millones de euros exonerados a sus clientes.

Esta legislación permite a las personas tener una segunda oportunidad siempre que cumplan con una serie de requisitos previos. Entre ellos, el importe de la deuda no puede ser superior a los 5 millones de euros y tiene que ser considerado como un deudor de buena fe.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, conocida como MyRepara, que ayuda a reducir los costes del procedimiento, permite un control total y reuniones mediante videollamada.

