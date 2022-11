El restaurante y hospedaje Las olas by Pantín apuntala la oferta turística en Valdoviño Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 09:05 h (CET) Reapertura del restaurante y los apartamentos turísticos a pie de la playa de Pantín Desde su apertura, Las olas by Pantín ha venido a cubrir la demanda hostelera de los amantes de los deportes acuáticos y el turismo activo en la localidad de Pantín.

Su éxito viene avalado por una oferta gastronómica muy interesante y variada, el alquiler de cómodos apartamentos turísticos y unas vistas espectaculares del entorno natural y costero de Pantín.

Con su presencia, el local hostelero refuerza la oferta turística del municipio de Valdoviño, y especialmente la acogida del turismo extranjero y deportivo, vinculado al campeonato internacional de surf «Pantín Classic».

El restaurante de Las olas está considerado uno de los restaurantes en Valdoviño más valorado y recomendado por los clientes.

Cuando los propietarios de Las olas by Pantín decidieron apostar por la creación de un complejo hostelero, que albergaba seis apartamentos turísticos y un restaurante con preciosas vistas a la playa de Pantín, no imaginaban el éxito arrollador que sería. Pues, siendo conscientes de que había un nicho que cubrir, una demanda de mayor oferta de hostelería por parte de los visitantes, su gran afluencia de público rebasó todas sus expectativas.

Y es que el municipio de Valdoviño, situado en el extremo norte de A Coruña, en plena Costa Ártabra, se está consolidando como un importante reclamo turístico. No solo a nivel regional o autonómico, sino también a escala internacional; gracias a ser la sede del Pantín Classic, el campeonato mundial de surf. El cual se celebra en la playa de Pantín y desde 2017 es considerado Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Sin embargo, más allá de un pequeño local de tapas de larga tradición —conocido por los lugareños como «el chiringuito»— y un puñado de restaurantes o campamentos; Pantín adolecía de un restaurante próximo a la playa, así como de una oferta de hospedaje confortable donde pudiesen quedarse tanto los surfistas como las familias o los grupos de amigos. Y ese fue precisamente el hueco que vino a llenar Las olas by Pantín.

El local regentado por Olga Gil y su familia —propietarios del antiguo «chiringuito» del lugar— se presenta como un precioso restaurante en Valdoviño que destaca por su amplia terraza y su magnífica carta. Basta solo con ojear las reseñas que dejan los clientes en Google para ver el éxito de clientela y las buenas opiniones que despierta.

Tras una temporada alta caracterizada por la constante afluencia de público, el personal de Las olas se tomó un descanso para reacondicionar sus servicios.

Una reapertura para mejorar la calidad de los servicios de hostelería

Las olas by Pantín se prepara para recibir a los visitantes que buscan alojamiento en Valdoviño y Cedeira como opción turística. Porque esa es otra de las ventajas que tiene el restaurante y los apartamentos de alquiler de Las olas: su excelente ubicación. A medio camino entre los municipios de Valdoviño, al que pertenece Pantín, y Cedeira —donde radica entre otros lugares imperdibles San Andrés de Teixido—.

Así pues, la temporada de otoño e invierno sigue siendo un buen momento para aquellas personas que desean disfrutar de un turismo distinto. Un viaje lleno de encantos, con vocación de peregrinaje —por ahí pasa el Camino del Mar—; de turismo activo —con playas ideales para practicar deportes acuáticos y rutas de senderismo únicas—; de paseos relajantes, donde la belleza paisajística captura a los visitantes con sus espacios verdes, sus numerosas playas, sus vertiginosos acantilados.

De hecho, la playa de Pantín está muy próxima a lugares destacados como la Sierra de Capelada, con los acantilados más altos de la Europa continental y sus increíbles arenales. O lagunas impresionantes como los de Valdoviño o Doniños e infinitos miradores repartidos por el territorio.

Entonces, para aquellos que busquen un lugar tranquilo y lleno de naturaleza fértil, Valdoviño, Cedeira y la Costa Ártabra en general supone una gran elección. Mientras que en Las olas by Pantín encontrarán el sitio donde hospedarse, en acogedores apartamentos totalmente acondicionados y donde alimentarse con la mejor representación de la gastronomía local y de temporada y deliciosos platos y tapas populares.

Sin olvidar la impagable oportunidad de realizar cualquier comida o tomarse un aperitivo, experimentando los preciosos amaneceres y atardeceres que solo se viven en Pantín. Ciertamente, más que servicios de hostelería, Las olas ofrece sensaciones y momentos inolvidables en uno de los rincones más espléndidos de Galicia. Sin duda, es uno de los restaurantes en Valdoviño más cautivadores.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas TUI y Tahiti Tourisme lanzan una nueva campaña conjunta para promocionar Las Islas de Tahiti La Asociación Española de Cirujanos clausura con éxito su 34º Congreso Nacional de Cirugía FLEXA vuelve a España: una tienda única para pequeños y mayores en el centro de Madrid Farmaciasdirect.com, Premio Aster de Innovación Digital por su estrategia de digitalización La VII edición de la Semana de la Cocina Italiana en España