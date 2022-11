Desandando el camino de Rayuela Venancio Rodríguez Sanz Lectores

lunes, 14 de noviembre de 2022, 08:48 h (CET) Rayuela es chiquita, roma y tierna, ya que a nadie quiere hacer daño. Es tan sobria que, para no darse a entender, acolcha su perfil con hierba perfectamente emplazada. Aunque de humilde nacimiento, es de corazón noble. Con dolor la parieron en la cumbre de un modesto pico de tan solo 1709 metros. Sola está ella allá arriba todo el año. No obstante, son muchos los que la van a ver, en silencio se sientan en sus rodillas y conversan amigablemente. Como son gente llana, desde su cornisa también se puede hablar de tú a tú con las paredes del valle de Ordesa, los picos Mondoto, Sestrales, Las Tres Marías, Peña Montañesa y muchos más.

Mientras que, postrado a sus pies, está el Fanlo de Huesca, en donde nace el espectacular sendero al que llaman La Pardina del Señor. Más abajo, el valle de Vió la adora en toda su extensión. Pienso que su increíble paisaje no sería tal sin su aislamiento. Son pocos los que llegan, y por lo tanto, pocos los que recorren sus innumerables y bellos caminos. Su virginal naturaleza y las gentes que aún lo habitan, lo hacen un lugar único. Frente a un paisaje inmenso, que a muchos hace empequeñecer, ellos se engrandecen y fácilmente demostrarán la fuerza y el amor que les hacen sentir sus montañas. Una antigua vía pecuaria por la que transitaba el ganado de Fanlo te sube de la mano para que conozcas a Rayuela. Por cierto, este era el camino que realizaba el ganado para su venta o trueque en el Valle de Ara ¡ay! La despoblación, el proyecto del pantano de Jánovas y la evolución de la sociedad han hecho que hoy sea un lugar para montañeros enamorados de su potente orografía.

