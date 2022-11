Ya no aguantan más Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 14 de noviembre de 2022, 08:45 h (CET) Los últimos barómetros del Ayuntamiento de la Ciudad Condal (Barcelona) no dejan lugar a dudas: la inseguridad es la primera preocupación de empresarios, comerciantes y ciudadanos de a pie. A la gente le da miedo llevar bolso o reloj por la calle. Como si estuvieran caminando por los peores barrios de algunas capitales de Centroamérica.

Sin embargo, la persona encargada de liderar dicho Ayuntamiento prefiere seguir mirando hacia otro lado. “Todas las grandes ciudades tienen problemas de seguridad, han querido magnificar los de Barcelona”, decía Colau hace unos días. Frente a datos, populismo. El mensaje, el de siempre: todo es una campaña “de la derecha”. De juzgado de guardia.



El año que viene hay elecciones municipales. Y la seguridad será sin duda un tema clave de la campaña electoral. Colau debería ir pensando si sigue mirando hacia otro lado. Pero si quiere revalidar la alcaldía, no debería. Me parece que muchos barceloneses ya no aguantan más.

