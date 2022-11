Luz gratis para todos

No hace falta comprar velas como he visto en una publicación, que están haciendo en Alemania, ante el apagón que se anuncia en este invierno. El apagón material no se realizará, es pura propaganda para tener atemorizada a la población y dominarla, porque así, sin que nadie proteste, te roban descaradamente con unos precios desorbitados; pero si se ha hecho cierto lo que dice San Juan en su Evangelio: “Vino la LUZ al mundo y el mundo prefirió las tinieblas a la LUZ, y nos da la razón: Porque sus obras eran malas.”

Por tanto si queremos tener LUZ y una luz que deslumbra y además es gratis, tendremos que acudir a Cristo, al cual, este sistema laico, ateo, ha eliminado, y las tinieblas mas oscuras se ciernen por toda la tierra. La solución está en nuestras manos, volver a poner a CRISTO como nuestro Dios y Señor, y la Luz verdadera, no la artificial, iluminará nuestra vida. No hay otra solución por mucho que nos quieran hacer creer que esta situación es consecuencia de una crisis económica, la causa es la falta de Dios al cual han retirado, al menos oficialmente, de las naciones que antes eran cristianas. O volvemos a CRISTO LUZ DEL MUNDO, o las tinieblas serán nuestras compañeras inseparables. Cada uno decide personalmente: O LUZ o tinieblas.