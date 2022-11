Cambió mi vida Pedro García Lectores

lunes, 14 de noviembre de 2022, 08:38 h (CET) Pienso que sería bueno pararse a reflexionar sobre cómo afecta a mi vida ese aparatillo, el móvil. Podríamos distinguir: 1. Hay quien vive para el móvil. 2. Hay quien necesita el móvil para muchas cosas. 3. Hay quien lo usa lo justo imprescindible. 4. Hay quien no lo tiene. Esto último ya nos resulta casi increíble. Hasta ese punto ha llegado a tomar posiciones en nuestra vida este invento moderno, que tanto nos ayuda.



Nos ayuda, pero no sería razonable vivir para el móvil. Hay personas para quienes ya es totalmente imprescindible en su trabajo. Pensemos en un repartidor a domicilio o a pequeñas empresas, por ejemplo. Por lo tanto es vital que pongamos empeño en usarlo lo imprescindible, es decir, tener una medida, para evitar dependencias malsanas. “Lo primero que tenemos que pensar es con cuánta frecuencia miramos a los ojos a las personas a las que amamos: el marido, la mujer, los hijos, los padres... Estamos tan pendientes de las pantallas que se nos ha olvidado mirarnos y escucharnos. No es raro entrar en un hogar donde cada miembro mira a una pantalla distinta”. Ciertamente hace falta una cierta reflexión.

Después está la responsabilidad de quien y cuando puede o debe utilizarlo. Responsabilidad que compete a los padres en cuanto a sus hijos. “Darle un móvil sin restricciones a un adolescente equivale a meter en su dormitorio, noche tras noche, millones de revistas y vídeos pornográficos, con la confianza de que nuestro adolescente sea tan bueno, maduro y responsable que no abra o vea ninguno. De hecho, el grupo mayor de usuarios de pornografía en internet son adolescentes entre 12 y 17 años, y la edad media de los niños que ven pornografía por primera vez es de 11 años. Y esto es debido a que es asequible, accesible y anónima”.

El móvil es utilísimo para un número muy considerable de personas que nos rodean. Pero todo tiene una medida, un momento, un porqué. Y no podemos estar en la inopia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

