¿Sabor dulce o agrio? Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 14 de noviembre de 2022, 08:29 h (CET) Como dice un antiguo refrán que se me acaba de ocurrir:” Si quieres conocer a Pablito, déjalo que se mueva un poquito”. Si se quiere ver, cualquier acto que realizamos es una pista, una señal, una baliza que nos indica donde nos encontramos y lo que nos falta para llegar a la meta...

Otro refrán dice:” Si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo”. Crematísticamente hablando, seguramente a Juanillo le haríamos un favor dándole algo de responsabilidad. Pero, si tenemos en cuenta la diferencia que existe entre valor y precio, darle a Juanillo ese carguillo, en un sentido sería asesinarlo y en otro, le habríamos dado la vida. Porque, si es humilde, de esa manera se conocería mejor y podría reconducir sus pasos.

Tanto a Pablito como a Juanillo, las acciones les delatan. Ya dice la Biblia que a Dios se le conoce por sus hechos. De modo que, ¿para qué queremos conocer el aspecto que tenía? Es significativo a la par que incriminatorio, ver en las imágenes y bustos el aspecto que suponemos tenía aquel Jesús imaginado. ¿Por qué no lo pintamos feo, gordo, deforme, etc.? ¿Sería por ello menos Santo? Por decirlo así: si el ser humano fuera un árbol frutal y sus actos fueran sus frutos, la suma de sus obras sería su sabor. ¿A qué sabe usted?

