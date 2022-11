¿Por qué elegir un agente inmobiliario de confianza?, según La Casa Agency el Clot Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Son varios los parámetros con los cuales se mide la calidad de un agente inmobiliario.

Estos profesionales o empresas garantizan que, a la hora de comprar o vender una propiedad, el cliente pueda acceder a las mejores condiciones posibles. Ahora bien, para cumplir con este objetivo es necesario tener conocimientos y experiencia en el sector.

En este sentido, desde 2009, la firma La Casa Agency el Clot se ha convertido en una referencia del sector inmobiliario a nivel nacional. Esta empresa cuenta con una amplia red de oficinas que incluye sedes en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valladolid y Sevilla. También se han expandido internacionalmente abriendo delegaciones en Argentina, México e Italia.

La trayectoria de La Casa Agency el Clot A la hora de buscar una agencia inmobiliaria, la experiencia es un valor fundamental. Las empresas con trayectoria, como La Casa Agency el Clot, pueden lidiar de la mejor manera posible con distintos obstáculos burocráticos. Además, un agente inmobiliario que ya se ha desarrollado en la profesión sabe cuáles son las tipologías de contrato más adecuadas, de qué se trata la plusvalía, cómo se adjudica una herencia y un sinfín de cuestiones propias de esta actividad.

Por otra parte, los profesionales pueden efectuar valoraciones que se ajustan a la realidad del mercado. En este sentido, para comprar o vender una propiedad es fundamental contar con un precio que se corresponda con el estado de la vivienda y la zona. Según explican los profesionales de La Casa Agency el Clot, algunos agentes inmobiliarios suelen poner precios más elevados para atraer clientes que quieren vender sus propiedades. Pero esta no es una buena práctica, ya que después las operaciones no se concretan por esos valores.

La última palabra en cuanto al precio la tienen los propietarios, aunque es deber del agente inmobiliario ofrecer un asesoramiento adecuado para encontrar un valor justo que permita concretar la operación rápidamente sin perder dinero.

¿Qué aptitudes debe tener un buen agente inmobiliario? Más allá de los conocimientos y la experiencia, estos profesionales deben tener algunas aptitudes básicas para desarrollar esta profesión. Por ejemplo, es fundamental que sepan comunicarse fluidamente con todas las partes potencialmente involucradas en una operación de compraventa.

A su vez, la imagen es también relevante. En este sentido, no solo importa la forma de vestir, sino también la seguridad y tranquilidad que se pueda transmitir a los clientes. Por último, en España no es necesario tener una formación reglada concreta ni estudiar en colegios profesionales para ejercer esta profesión. Ahora bien, los agentes que se forman y estudian gestión inmobiliaria tienen mejores herramientas para concretar más ventas y ser exitosos en su actividad.

A través de La Casa Agency el Clot es posible acceder a los servicios de un agente inmobiliario profesional para poder concretar operaciones de compra y venta de propiedades a un precio justo, en el menor tiempo posible y de manera confiable.



