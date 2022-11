Las personas mayores también deben ir al psicólogo Emprendedores de Hoy

Las personas tienden a afrontar mayores dificultades, tanto físicas como psicológicas, a medida que envejecen. Esto puede acarrear desmotivación e incluso depresión, en algunas ocasiones.

De hecho, es muy común que en esta etapa de la vida las personas mayores se vean muy afectadas psicológicamente, lo que puede influir en su capacidad de concentración, de socialización y de memoria. Sin embargo, la psicología es capaz de ayudar en todos estos aspectos.

La figura de un psicólogo especializado puede suponer una gran diferencia y mejorar la calidad de vida de estas personas. Actualmente, encontrar un psicólogo en Madrid es mucho más sencillo y más accesible.

Las razones por las que las personas mayores vayan al psicólogo El bienestar psicológico es importante en cualquier etapa de la vida. No obstante, en la tercera edad es algo imprescindible para que las personas en esta etapa puedan sentirse motivadas y felices. Con el paso de los años, las habilidades físicas y cognitivas se van degradando, causando progresivamente ciertas incomodidades.

De hecho, la vejez llega comúnmente acompañada por la pérdida de memoria, la disminución de las facultades mentales y la dificultad para socializar, entre otros problemas. Esta combinación de factores suele, en muchos casos, afectar seriamente la salud emocional de las personas mayores, con consecuencias que pueden ser muy serias si no se atienden a tiempo. No obstante, esto puede tratarse asistiendo a terapia.

Los psicólogos ayudan a evitar el deterioro físico y cognitivo, a través de estrategias especializadas, actividades y el aprendizaje de habilidades de afrontamiento. La psicología es una rama científica que provee herramientas efectivas, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.

Beneficios de la terapia psicológica para personas mayores Un psicólogo especializado es capaz de trabajar a distintos niveles, tanto de manera individual como grupal. De esta manera, puede detectar y tratar adecuadamente afecciones características de este grupo de edad, como la demencia, o alguna secuela derivada de problemas neurológicos. Para ello, el experto desarrolla actividades que permiten a las personas canalizar mejor sus emociones y afrontarlas. Estos pueden ser ejercicios mentales, estrategias para recordar y fortalecer la memoria, mecanismos para enfrentarse a sentimientos como la soledad, la tristeza o el aburrimiento, y mucho más.

Para acudir a terapia, se pueden encontrar psicólogos en Madrid con mucha experiencia, especializados en el tratamiento de personas mayores. Un ejemplo es el Instituto Psicológico Cláritas. Esta es una clínica que facilita el acceso a consultas, tanto presenciales como en modalidad online.

La tercera edad no debe ser una etapa en la que no se pueda tener bienestar psicológico, sino que más bien debe ser un tiempo para disfrutar de la vida al máximo. Afortunadamente, la psicología ofrece respuestas y soluciones, que pueden asegurar que así sea.



