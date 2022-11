Repara tu Deuda cancela 48.368 € en Torrejón de Velasco (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

viernes, 11 de noviembre de 2022, 16:04 h (CET) El programa ‘Levántate OK’ recoge el testimonio de un matrimonio sin deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad Repara tu Deuda,despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda de 48.368 euros en Torrejón de Velasco (Madrid). El matrimonio formado por David Medina y Aroa Merino ha sido entrevistado por el presentador Javier Cárdenas, en su programa ‘Levántate OK’. Se trata del espacio propio que Javier Cárdenas tiene en OKdiario en el que habla de tú a tú con algunas de las personas más endeudadas del país en colaboración con Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.VER SENTENCIA

En el caso de estos exonerados, al principio habían pedido pocos préstamos. Más tarde pidieron algunos más para costear su boda. Desgraciadamente, la situación económica de ambos se fue agravando sin que vieran una solución a sus problemas. Como el propio David Medina explica con más detalle: "mi mujer y yo empezamos con un préstamo hace unos cuantos años para el tema del alquiler, una pequeña entrada, comprar algunos muebles para empezar a vivir un poco juntos. Luego, nos pedimos otro préstamo para saldar ese y hacer otros proyectos de vida. De un préstamo saltas a otro. Para nuestra boda quisimos hacer un proyecto y también quieres quitarte el anterior. Al final no te cuadran las cuentas. Todo se empieza a desmoronar. Me despiden de la empresa en la que estaba y empieza a ir todo fatal. Decido montarme una sociedad por mi cuenta pero hasta que empieza todo a despegar, cuesta’’. ENTREVISTA COMPLETA

Javier Cárdenas fue nombrado recientemente Defensor del Cliente de Repara tu Deuda Abogados. Su labor consiste en colaborar y mediar entre la empresa y el cliente con el fin de ayudar a cualquier persona a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Para ello también existe un correo electrónico con el objetivo de hacer llegar estos mensajes: cardenas@reparatudeuda.es

Repara tu Deuda es el despacho de abogados pionero en la Ley de la Segunda Oportunidad en España al haber sido fundado el mismo año de su aprobación, 2015. Además, es el que más deuda ha cancelado al haber superado la cifra de 107 millones de euros de deuda exonerada.

Repara tu Deuda Abogadosha ayudado a muchas personas desesperadas que no sabían dónde acudir a pedir ayuda para salir de la situación en la que se encontraban. Más de 20.000 particulares y autónomos han iniciado el proceso con el despacho para empezar una segunda vida sin deudas.

Para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y cancelar sus deudashan de cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, actuar de buena fe, o que la deuda no sea superior a los 5 millones de euros.

