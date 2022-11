Bechtle se convierte en el primer partner Elite paneuropeo del programa IT Solution Provider

La empresa de servicios IT líder en Europa alcanza el nivel Elite en el recién lanzado Programa de Partners IT mySchneider. Esta nueva certificación ayudará a Bechtle a identificar nuevas oportunidades de crecimiento para sus negocios de servicios gestionados, edge computing y sostenibilidad. Estas certificaciones claves incluyen el software Edge y servicios digitales, la especialización IT Solutions Provider y la Industrial Secure Power Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que Bechtle, uno de los principales proveedores de IT de Europa, se ha convertido en su primer Elite IT Solution Provider paneuropeo. Gracias al programa mySchneider IT Partner, Bechtle ha logrado acreditaciones clave en Edge Computing comercial e industrial, software Edge y servicios digitales y diseño de centros de datos, energía y refrigeración.

Con sede en Neckarsulm, Alemania, y con casi 100 filiales en 14 lugares clave de Europa, Bechtle es uno de los principales proveedores europeos de IT, integración de sistemas y servicios gestionados. Su enfoque, "pensar globalmente y actuar localmente", le ha consolidado rápidamente como líder del canal, proporcionando a los clientes de toda la región experiencia técnica localizada en IT y centros de datos y un amplio conocimiento de los requisitos normativos y empresariales clave.

Bechtle mantiene desde hace tiempo una colaboración estratégica con Schneider Electric, al haberse convertido en uno de sus primeros partners de canal hace más de cuarenta años. Ahora, como primer Elite IT Solution Provider de Schneider Electric en Europa, ha visto la oportunidad de acelerar su crecimiento apoyando a los clientes en los centros de datos y en los entornos de Edge Computing, y a través del ciclo de vida IT sostenible y los servicios gestionados.

"Nos sentimos honrados de ser el primer Elite IT Solution Provider de Schneider Electric en Europa", afirma Nicole Dörr, Directora de Soluciones para Centros de Datos de Bechtle. "Consideramos a nuestras empresas como un solo equipo que ofrece soluciones de misión crítica a los clientes en Europa. Esta nueva acreditación mejora aún más nuestra relación, ayudando a ampliar nuestros intereses comerciales estratégicos en los servicios de gestión y monitorización remota, la sostenibilidad de las IT y los servicios del ciclo de vida".

Programa de partners IT mySchneider

El nuevo Programa de Partners IT de mySchneider apoya a los partners del canal IT con una estructura simplificada y diversas especializaciones para sectores clave, incluyendo centros de datos, soluciones IT, software y servicios gestionados. Proporciona a los partners una nueva gama de herramientas de ventas, formación y recursos, e incluye beneficios específicamente alineados con cada una de sus especializaciones.

La especialización "IT Solution Provider", por ejemplo, permite a los partners de Schneider Electric combinar múltiples especializaciones IT y les proporciona la capacidad de identificar, revender, configurar y/o instalar soluciones de infraestructura IT en empresas. Las principales características son:

Nueva interfaz : el panel de control del programa, de fácil navegación, proporciona visibilidad sobre las ventas a los partners y a los gestores del programa, sobre el progreso de la empresa y de cada persona con respecto a cada especialización.

: el panel de control del programa, de fácil navegación, proporciona visibilidad sobre las ventas a los partners y a los gestores del programa, sobre el progreso de la empresa y de cada persona con respecto a cada especialización. Itinerarios formativos avanzados : incluyen una amplia gama de herramientas de diseño, formación y recursos para ayudar a los partners a diversificar y reforzar sus modelos de negocio y a satisfacer las demandas de los clientes.

: incluyen una amplia gama de herramientas de diseño, formación y recursos para ayudar a los partners a diversificar y reforzar sus modelos de negocio y a satisfacer las demandas de los clientes. myRewards : adaptado a los requisitos de las empresas de los partners, incluye recompensas e incentivos económicos para identificar, desarrollar y ayudar a cerrar nuevas oportunidades de negocio de forma proactiva.

: adaptado a los requisitos de las empresas de los partners, incluye recompensas e incentivos económicos para identificar, desarrollar y ayudar a cerrar nuevas oportunidades de negocio de forma proactiva. Sostenibilidad: acceder a los productos y soluciones Green Premium™ de Schneider Electric proporcionan un rendimiento sostenible y circular por diseño, permitiendo a los clientes un mayor cumplimiento y transparencia, y un menor impacto ambiental. Un canal Cero Neto

El nuevo programa de Partners IT mySchneider también ofrece una clara estrategia de sostenibilidad para los negocios del canal a través de sus productos Green Premium™, y sus servicios de Energía y Sostenibilidad. Como líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y con una calificación de Sostenibilidad Platino de Ecovadis, los compromisos de red cero de Schneider Electric se alinean perfectamente con la estrategia de sostenibilidad medioambiental a largo plazo de Bechtle. Bechtle, por ejemplo, lleva muchos años vendiendo hardware reacondicionado, y también ha conseguido una calificación de Plata de Ecovadis.

"Como compañía que aspira a liderar el mercado, la sostenibilidad es fundamental para nuestra organización y es nuestra responsabilidad salvaguardar el planeta para las generaciones futuras", continúa Nicole Dörr. "Con una mayor concienciación en torno a la importancia de la sostenibilidad y en previsión de una normativa internacional más estricta, nuestra alianza con Schneider Electric nos ayudará a impulsar nuestra estrategia Cero Neto, y a apoyar a los clientes de toda la región con soluciones sostenibles".

"Como una de las principales empresas de canal del mundo, y partner de Schneider Electric desde hace mucho tiempo, estamos encantados de que Bechtle se haya convertido en nuestro primer Elite IT Solution Provider paneuropeo", asegura David Terry, VP, IT Channels de Schneider Electric en Europa. "Nuestra investigación con Canalys descubrió que el 64% de las estrategias ESG de los clientes están influyendo en sus inversiones en IT, por lo que, con la sostenibilidad convirtiéndose en un componente clave de las decisiones de compra de los clientes, creo que las alianzas estratégicas con las empresas que tienen los mismos valores y visión será clave para la construcción de un canal IT realmente sostenible y Cero Neto".

Para más información sobre el nuevo Programa de partners IT Solution Provider de mySchneider, visitar el sitio web