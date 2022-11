¿Cuál es la fecha límite para sustituir los triángulos? Comunicae

viernes, 11 de noviembre de 2022, 11:59 h (CET) PF Seguridad Vial recuerda que los triángulos de emergencia tienen sus días contados. Las instituciones oficiales han establecido el día 1 de enero de 2026 como fecha límite para dejar de utilizar los triángulos y dar el salto definitivo a la nueva baliza v16 versión conectada En julio de 2021 entró en vigor la nueva normativa sobre auxilio en carretera, donde se autoriza el uso de la señal v16, versiones conectada y no conectada, en lugar de los triángulos de emergencia.

Debido al peligro que supone colocar los triángulos de emergencia, las instituciones oficiales han decidido apostar por esta nueva luz portátil e intermitente que se coloca en el techo del vehículo y permite a los conductores no tener que descender en caso de avería o accidente. Gracias a esta señal, se reducen los riesgos de atropello, aumentando así la visibilidad del vehículo en carretera, sobre todo en horas de la noche y situaciones donde existe baja visibilidad debido a condiciones meteorológicas adversas.

Nueva baliza v16 versión conectada: ventajas

Las cifras de atropellos en carretera no baja. En el año 2021 se acumularon más de mil muertes en las carreteras españolas, y 3728 personas sufrieron heridas graves como consecuencia de un accidente de tráfico. Según datos ofrecidos por las organizaciones oficiales en lo que va de año, la cifra se ha disparado hasta 966 víctimas mortales. Los momentos de más peligro y en los que se producen más accidentes es durante el crepúsculo o durante la noche, o bien en carreteras de doble dirección con poca iluminación.

Aquí es donde reside la importancia de esta baliza, que cuenta con un sistema de activación simple y que se adhiere fácilmente al vehículo sin necesidad de que el conductor tenga que bajarse de este. Erum Vial, empresa que fabrica este dispositivo, habla sobre las ventajas de su baliza V16 conectada que saldrá a la venta próximamente:

Dispone de leds de alta intensidad. Luz intermitente sobre-elevada. Permite ser visible a 1 kilómetro de distancia en todas direcciones, incluso en condiciones de baja luminosidad.

Al encenderlo, también activará de forma automática la geolocalización, dando aviso de la ubicación del vehículo a las autoridades pertinentes. Con esta información las autoridades podrán advertir a otros vehículos mediante paneles informativos. También informarán a los sistemas de ayuda y socorro en las carreteras.

Es un dispositivo ligero, compacto y fácil de guardar en el coche o en la moto. Aunque su uso no es obligatorio en motocicletas desde PF Seguridad Vial filial de Erum Vial recomiendan su uso.

Funciona sin cables, solo con una pila de 9V, con una autonomía superior a 2 horas.

Visible en todo tipo de vehículos incluido aquellos que disponen de barras de techo laterales.

Doble sistema de fijación magnético y adhesivo apto para uso sobre cualquier superficie metálica, plástica o de cristal.

Brinda mayor seguridad reduciendo el peligro de atropello.

12 años de conectividad incluidos más 12 años de garantía oficial de producto. Baliza v16 conectada fabricada en España. También dispone de una versión ECO fabricada en plástico reciclado. Para saber cómo se usa la luz de emergencia conectada acceder a verlo detalladamente en este vídeo: https://youtu.be/vpxD8kufku8 Fecha límite para sustituir a los triángulos

La fecha límite para pasar de los triángulos de emergencia a la baliza v16 conectada es el 31 de diciembre del 2025, momento en el cual los triángulos y las balizas V16 no conectadas pasarán a ser antiguos métodos de preseñalización de peligro.

Desde el 1 de enero de 2026 la baliza v16 conectada será el único sistema autorizado para utilizar en las carreteras españolas en caso de emergencia. Desde ese momento los triángulos de emergencia y las balizas v16 no conectadas estarán prohibidos y los vehículos estarán obligados a señalizar cualquier tipo de avería o accidente utilizando la señal v16 versión conectada.

La baliza v16 conectada no sólo cumple con la función de señalizar accidentes sin tener que abandonar el vehículo, sino que permite a la plataforma oficial de tráfico monitorear todos los accidentes que tengan lugar en la carretera. Gracias a este nuevo sistema IoT de señalización de emergencias todos los vehículos estarán interconectados, reduciendo los tiempos de respuesta en caso de emergencia y aportando información a los demás conductores sobre la ubicación de posibles incidentes ocurridos en vías de circulación, a través de los paneles informativos que hay en las carreteras.

Aunque las instituciones oficiales todavía no han anunciado a través de su página web cuales son las balizas autorizadas ya existen modelos muy innovadores que saldrán al mercado próximamente y que cumplen todos los requisitos necesarios para su futura homologación, como la baliza PF Led ONE v16 conectada, disponible desde ya bajo reserva a través de la página web de su fabricante Erum Vial.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de ventajas que ofrece la baliza v16 en su versión conectada se estima que los conductores españoles comenzarán a usar estos dispositivos en los próximos meses, una vez se autorice a los fabricantes a realizar las labores correspondientes de homologación de producto y cumplir con la normativa que establece.

La baliza v16 conectada es un gran avance en lo que respecta a la seguridad vial. Llega a España para ser una gran aliada de los conductores simplificando su uso y ampliando las funciones de los tradicionales triángulos de emergencia.

