Victoria Lerma presenta su nuevo disco 'A gran velocidad'

viernes, 11 de noviembre de 2022, 09:24 h (CET)

Nacho Alvarado (Radio3) habla sobre el nuevo disco: Victoria Lerma firma su nuevo trabajo, donde descarga emociones con vocación sanadora. A gran velocidad desata una tormenta de sentimientos que sacude la realidad y naturaleza salvaje de las personas. Alma transparente y voz firme. Versos ágiles y mensaje directo. Experiencia y esperanza.

A gran velocidad podría entenderse como un diario de a bordo con páginas cuajadas de verdad. Aquí se van a encontrar heridas abiertas y cicatrices provocadas, en gran medida, por los caprichos de Cupido; pero, también, dardos dirigidos a una realidad vacía que se manifiesta a través de una pantalla fría e insensible. La mallorquina ha manufacturado un trabajo sincero y honesto donde, seguramente, se encuentren lugares comunes en el imaginario que desarrolla en sus textos. Porque la vida – y, especialmente, sus reveses- igualan a las personas y logran que relativicen los problemas que acechan cada vez que sale el sol.

Victoria Lerma, en este caso, muestra sus preocupaciones a golpe de canciones confeccionadas sin tapujos y de un modo tan elegante y conciso que, casi, asusta. De hecho, el silencio que se genera cuando A gran velocidad llega a su último acorde es tal que será necesario volver a escuchar el disco nuevamente. Así se apreciarán todas las capas que componen cada letra, que no se quedan en una superficialidad rala. Las ausencias se abordan sin rencor. La nostalgia aflora con un halo de gratitud por la felicidad que ha ofrecido. Los momentos difíciles se recuerdan con la voluntad de mejorar y no desde el victimismo. Y la alegría por las bondades que se cruzan en el camino se exalta sin recurrir a edulcorantes estériles.

El discurso de Victoria Lerma en A gran velocidad manifiesta madurez y exige tiempo. El momento se debe degustar con calma y pasión para grabarlo a fuego y no acudir a una red social para recordarlo. Esta revolución se sirve de un contundente minimalismo instrumental que aporta contundencia e intimidad. Un juego de contrastes irresistible y valiente que define a una compositora que ofrece refugio y luz en sus canciones.

Primeras fechas confirmadas 25 de noviembre Madrid – Sala Búho Real.

2 de diciembre en Palma de Mallorca – Teatre Xesc Forteza.

13 de enero Alicante – Sala Euterpe.

14 de enero Murcia – Café de Alba.

10 de febrero Barcelona-L’Oncle Jack.

11 de febrero Andorra-La Fada Ignorant.

25 de marzo Castellón.

26 de marzo Valencia – L’ Ermità Café.

PROMOSAPIENS, empresa de promoción musical, trabaja en la comunicación del nuevo disco de Victoria Lerma.



