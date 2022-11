REYKO publican nuevo single, ‘Josephine’ Emprendedores de Hoy

El dúo de pop alternativo REYKO sigue subiendo el listón de su exitoso 2022. Esta vez lo hace con el segundo single de adelanto de su próximo disco, la canción Josephine, disponible desde el 11 de noviembre. El 23 de septiembre ya lanzaron el primero, que fue el tema Already there. Ambas composiciones figurarán en su LP Fantasía, que saldrá en enero de 2023 y será el tercero de su trayectoria. Sus otros dos álbumes son el de su debut largo homónimo de 2020 y Pulse (2021).

REYKO está compuesto por la cantante Soleil y el productor Igor, españoles residentes en Londres y es uno de los grupos nacionales independientes con más proyección internacional. Además de por España, REYKO han girado este año por escenarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Serbia y México. En ese sentido, recordar que la gira de Pulse la cerrarán con tres conciertos en noviembre: el día 11 en Cambridge, el 19 en Gloucester y finalmente el 23 en Londres.

Volviendo a Josephine, destacar que es una canción con un tono más melancólico que Already there, donde apostaron por una cromática lluvia de matices rítmicos que iba disparando Igor. Sin embargo, en Josephine Soleil, con su característica y atractiva languidez vocal, parecida al susurro de una imaginada Carla Bruni del art-pop, se hace acompañar más de pianos y percusiones para narrar una crónica de desamor, la de “another broken heart”, la de “another broken dream”.

Tal como dejan entrever estos dos sencillos de adelanto, Fantasía va a ser un disco ecléctico en el que se mezclan de forma desinhibida diferentes fuentes de inspiración en busca de historias para transportar.

PROMOSAPIENS, empresa de promoción musical, trabaja en la comunicación del nuevo trabajo de REYKO.



