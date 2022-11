Mandarina Garden escoge a Tormo Franquicias para potenciar su expansión en franquicia Comunicae

viernes, 11 de noviembre de 2022, 10:04 h (CET) La franquicia mejor valorada por su concepto pionero en el ámbito de restauración - ocio infantil de calidad, retoma con fuerza su proyecto en franquicia con tres formatos personalizados La red de centros de ocio infantil anuncia la llegada de dos nuevos formatos adicionales bajo el respaldo de la marca madre Mandarina Garden. Con presencia en Alicante, Huelva, Cantabria, Madrid y Vizcaya, los CEO-fundadores del proyecto, Ana Calvo y José Martínez, continúan con una filosofía solvente y visionaria tienen una visión clara: "Conocemos el potencial y adaptabilidad de nuestra marca, ya que a día de hoy no hay ningún concepto similar. Buscábamos crear más allá de un lugar de ocio específico para niños". Por ello, tras 10 años de experiencia, Mandarina Garden es valorada y reconocida entre emprendedores y clientes como una marca única.

Desde que se impulsó el modelo de franquicia en 2016, la acogida y resultado del formato tradicional Mandarina Garden ha superado todas las expectativas. La versatilidad y flexibilidad que caracteriza a la marca, combinado con la multitud de servicios posibles (cafetería, talleres, campamentos, cumpleaños, fiestas, etc.) es sinónimo de éxito.

La central franquiciadora de Mandarina Garden ha desarrollado varios formatos de franquicia bajo una misma imagen y metodología, con el objetivo de ofrecer un modelo competitivo personalizado a cada uno de los futuros franquiciados.

Para emprendedores con pasión en la repostería y eventos, Mandarina Garden ha diseñado un concepto enfocado a emprendedores con baja capacidad económica denominado Mandarina Bakery & Events, un formato de fácil implantación y reducidos costes recurrentes por su versatilidad y gestión.

Por otro lado, la elevada demanda de los clientes en las diferentes provincias por un modelo solvente y comprometido con la educación bilingüe de los más pequeños, el equipo directivo ha creado Mandarina School of English, una academia de inglés donde la creatividad sea el hilo conductor de su aprendizaje y dirigida a inversores que busquen rentabilidad.

Actualmente, la red de centros propios y franquiciados del grupo Mandarina está en plena fase de búsqueda de emprendedores que quieran formar parte esencial de un proyecto, los CEO-fundadores afirman: "es un concepto que aúna a la perfección la parte emocional y profesional, permitiendo a nuestros asociados hacer crecer un negocio gratificante y rentable".

Desde Mandarina Garden ofrecen unas condiciones de adhesión competitivas que la convierten en la oportunidad de negocio preferente para el cierre de este 2022.

