Vuelve un icono navideño, vuelve el Mercadillo del Gato

viernes, 11 de noviembre de 2022, 09:23 h (CET) Cuando se acercan las fiestas, Madrid cuenta con una opción de compra diferente: el Mercadillo del Gato. Si se busca algo especial, este mercado, ofrece una amplia gama de regalos únicos, artesanales y exclusivos, expuestos en dos espacios excepcionales: The Westin Palace del 2 al 9 de diciembre y Gran Vía 13, del 16 de diciembre al 5 de enero. Si se quiere pasar tiempo con sus seres queridos, este icónico pop-up ayudará a redescubrir las sencillas alegrías de las fiestas En esta gran boutique efímera, que ya es un símbolo navideño de la capital, los visitantes descubrirán verdaderos objetos de deseo en una cuidada selección de más de 80 marcas, teniendo siemprecomo filosofía mantener el espíritu ecléctico de los tradicionales Mercadillos.

Se puede disfrutar de un valioso tiempo comprando en los dos eventos, que son paraísos de regalos singulares y caprichos con las últimas tendencias en moda femenina y masculina, complementos, joyería, bisutería, artesanía, cosmética ecológica, moda infantil, interiorismo y arte.

No se puede visitar Mercadillo del Gato sin disfrutar de su oferta y elegir regalos o comprar desde complementos realizados por artesanos peruanos, joyería de autor única con piedras preciosas, pasando por bolsos de diseño italiano, piezas de hogar realizadas mediante técnicas tradicionales y sostenibles, relojes artesanales en maderas nobles, magníficos arreglos florales para casa o piezas exclusivas made in Spain.

Son dos planazos que no se pueden dejar pasar estas navidades, disfrutar doblemente del Mercadillo del Gato.

THE WESTIN PALACE, Madrid. Acceso por Plaza Cánovas del Castillo.

2 al 9 de diciembre.

11.00 a 21.00 ininterrumpidamente.

Entrada gratuita

https://www.mercadillodelgato.es/ GRAN VÍA 13, Madrid.

16 de diciembre al 5 de enero.

11.00 a 21.00 interrumpidamente.

Entrada gratuita

https://www.mercadillodelgato.es/ ACERCA DEL MERCADILLO DEL GATO

El Mercadillo del Gato son pioneros y referentes en el mundo de los pop-ups en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao, el Hotel María Cristina de San Sebastián… Todo un placer para sus fieles visitantes.

