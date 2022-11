El Black Friday de WalkinPitas: hasta un 20% de descuento en toda la colección Comunicae

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:39 h (CET) Según el estudio ‘Informe Black Friday 2022’, realizado por la consultora Webloyalty, este año está previsto que los españoles hagan un mayor gasto online: aumentará de forma considerable 160€ en Black Friday y 155€ en Cyber Monday Sin perder el foco en la ligereza, versatilidad y comodidad, la colección de Black Friday de WalkinPitas incluye modelos tanto para looks más elegantes como para sport, sin olvidar el confort, la calidad y el color.

incluye modelos tanto para looks más elegantes como para sport, sin olvidar el confort, la calidad y el color. El año pasado, el sector del calzado fue uno de los que más ventas acumuló ocupando la segunda categoría más demandada (55%), solo por detrás de la ropa (72%), según el último estudio realizado por Privalia. Comienza la cuenta atrás para la llegada de una de las fiestas más esperadas del año para las tiendas físicas y las plataformas online, el Black Friday. La mayoría ya están pensando en los regalos de Navidad y tienen en mente una pequeña lista de aquellos artículos y complementos de moda que quiere comprar el próximo 25 de noviembre gracias al descuento adicional que ofrecerán las marcas.

El pistoletazo de salida de compras navideñas comienza con descuentos y, tal y como apunta el estudio ‘Informe Black Friday 2022’, realizado por la consultora Webloyalty, este año está previsto que los españoles hagan un mayor gasto online: aumentará de forma considerable 160€ en Black Friday y 155€ en Cyber Monday, lo que supone un 5% más respectivamente frente a 2021.

WalkinPitas, la marca urbana de zapatillas, no quiere ser menos y se une a esta festividad con hasta un 20% de descuento en toda la web. Sin perder el foco en la ligereza, versatilidad y comodidad, la colección de WalkinPitas incluye modelos tanto para looks más elegantes como para sport, sin olvidar el confort, la calidad y el color. Con diseños ideales para él, para ella y para los más pequeños de la casa.

En 2021, el sector del calzado fue uno de los que más ventas acumuló ocupando la segunda categoría más demandada (55%), solo por detrás de la ropa (72%), según el últimoestudio realizado por Privalia.

Un boom en el que WalkinPitas se consolida gracias a la demanda de ventas de las WP150. Esta familia de zapatillas se caracteriza por su calzado extremadamente ligero debido a su suela de goma Eva ultraligera. Además, recientemente la marca urbana de zapatillas ha implementado en algunos de sus diseños el sistema Pitax-Tex,una membrana impermeable, aislante y transpirable que está integrada dentro de la propia zapatilla. De esta manera, las gotas de lluvia no se introducen en tus pies, pero al mismo tiempo el agua del sudor sí que puede ser expulsada, logrando así que estén siempre secos y abrigados durante los días más fríos del invierno.

Otro de los regalos estrella que destaca la marca es la colección Pitas Home. Para disfrutar con la familia de los momentos más hogareños durante estas navidades. La mayoría de los modelos están hechos con materiales reciclados de botellas PET, además de llevar suela de caucho con tejido acolchado y fieltro, forro de pelo sintético y plantilla extraíble.

