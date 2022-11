La piel mágica de la luna Bitácora de futuro Bayardo Quinto Núñez

viernes, 11 de noviembre de 2022, 09:36 h (CET) Era una noche llena de sombras macabras, no se podía garantizar nada, las sombras iban y venían, luna se paseaba en su casa, alumbraba menos del mínimo, era propicio para efectuar cualquier fechoría, pero se abotonaba, y sus ojos iniciaban una relación, pero el ruidaje apagó sus ojos y su voz, siendo imposible oír sus encantos. Todo quedó lóbrego, y en tinieblas.

Ese son, se jubilaba de la realidad, para ambientarse al tema central, desde su piel compleja, satírica como dramaturga, para hacer realidad los deseos. La ironía de la luna es que, diario nace y diario muere. Ni modo, algo es algo.

-Cabe puntualizar, que las notas de lo cotidiano no son registradas con fechas, pero dicho documento adquiere la categoría de diario, y no de libro de apuntes, porque fíjate que Ariel, cada vez que escribía, señalaba si era un lunes, jueves o sábado; envolviendo una historia lineal con una secuencia circular de días de la semana. Sin embargo, por los datos registrados y las averiguaciones realizadas por la actual institución propietaria, se estima que las vivencias descritas transcurrieron entre 1974 hasta el tiempo infinitesimal dentro de una velocidad del pensamiento superluminico-expresaba Mauricio a José.-

-A lo mejor, es que, no existe tiempo y estamos engañados, pero considero estamos inserto en el- replicó José.-

-Póngamelo mente a ello, pero ya sabes no podemos hacer nada-inquirió Mauricio-

-Realmente no se puede hacer nada entre el tema central y el conflicto. Aunque quizás, la piel mágica de la luna, representa una vida breve, pero intensa mientras está con vida en su larga existencia, en la inscripción en sánscrito, considerada como el lenguaje de la antigüedad y comunicación de diálogo, y hace su propia realidad. Eso es lo maravilloso -finalizaron Mauricio y José, ambos amigos-, entre sorbos tras sorbos de café recién hecho con rodajas de pan y cuajada fresca, acompañado de una frijolitos fritos.

Mientras tanto, la noche sobre la sombra noctámbulo se desplazaba como una guillotina, a la expectativa, de pronto se encendió como una enorme bujía, y todo desapareció y volvió a reinar la paz en las calles y caminos, como luna mansa y observadora. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tuvo lugar la puesta de largo del libro “Evaristo Paramos. Semblanza de un juglar libertario y conceptuoso” Un ameno coloquio ocupó el acto de presentación La piel mágica de la luna Bitácora de futuro Consideraciones sobre la vida Mari Domínguez Velázquez de Castro tuvo un nieto ​Carmen Ramos y las realidades efímeras Reseña literaria “Lady Alyssa y el Duque”, de María Beatriz Muñoz Reseña literaria