Los equipos de descanso de calidad disponibles en ConfortHouse Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 17:57 h (CET)

De media, una persona debería pasar unas 8 horas al día durmiendo. No obstante, según indica la Organización Mundial de la Salud, el 40 % de la población mundial tiene problemas a la hora de descansar. Esto puede ser una consecuencia relacionada con temas físicos, psicológicos o, más comúnmente, problemas externos, puesto que un gran porcentaje de esas personas tiende a dejar de dormir cuando la superficie de la cama o de las almohadas resulta incómoda.

En este contexto, es imprescindible destacar que la falta de sueño puede ocasionar problemas graves a la salud. Por esta razón, es importante tener un lugar cómodo y acogedor para dormir con los equipos que ofrecen tiendas como ConfortHouse. Esta proporciona diferentes equipos de descanso como colchones, almohadas, toppers, somieres y canapés y una asesoría de la mano de profesionales, para que los clientes escojan lo que necesitan.

¿Cuáles son los beneficios de comprar un equipo de descanso de calidad? Durante la fase de sueño profundo, el cuerpo repone sus energías, reposa la mente, repara tejidos como músculos y heridas, oxigena las células, libera hormonas de crecimiento y activa el sistema inmunológico, entre otras funciones claves para la salud del individuo.

Todas estas funciones se pueden llevar a cabo únicamente si se descansa adecuadamente y en condiciones idóneas. De hecho, cuando las personas no tienen los artículos apropiados para dormir, pueden padecer de cansancio crónico, falta de atención, estrés, depresión, problemas en el corazón y dolores en el cuerpo.

Por otra parte, se ha demostrado que dormir en un lugar cómodo, tranquilo y placentero puede beneficiar a la creatividad y la memoria. Asimismo, reduce las hormonas de estrés como el cortisol y facilita la producción de melatonina y serotonina, reduciendo la depresión y, a su vez, causando un estado de ánimo positivo para afrontar el día.

¿Cómo elegir los accesorios de cama? En consecuencia a la importancia que tiene el equipo de descanso, existe una serie de recomendaciones útiles para escogerlos bien. En primer lugar, se aconseja probar el colchón y las almohadas antes de comprarlos, ya que la elección no debería depender del precio o la estética del artículo. Asimismo, por las necesidades que tiene el proceso de prueba, es necesario que los clientes asistan a la tienda con tiempo y tranquilidad para elegir de forma adecuada.

Otro punto importante es la selección de un comercio de confianza, con productos de calidad y una atención personalizada. En este aspecto, ConfortHouse es una tienda de artículos para el hogar especializada en la asesoría al cliente. Además, cuenta con un equipo de expertos en productos de descanso, quienes recomiendan los modelos más convenientes según la condición del usuario, el espacio y el presupuesto. Por otro lado, cabe destacar que en la tienda, los clientes pueden acostarse en los colchones expuestos y probar diferentes posiciones para dormir, asegurándose de que son cómodos.

Asimismo, el catálogo ofrece una gran variedad de colchones como los modelos de muelle, de grafeno, de núcleo HR, viscoelástica, con control de temperatura, para parejas, para bebés, deportistas y ortopédicos. El objetivo final es satisfacer las necesidades de cualquier cliente y mejorar su calidad de vida.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.