Área Jurídica Global explica qué es la Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad ha transformado el panorama financiero español. Desde su aparición en 2015, más de 15.000 personas han podido cancelar una parte o la totalidad de sus deudas. Según aproximaciones de algunos despachos, la cantidad perdonada alcanza los 60 millones de euros.

El interés por saber qué es la Ley de la Segunda Oportunidad ha aumentado tras la divulgación de algunas noticias impactantes, como el caso de un cliente de despacho a quien le exoneraron más de 3 millones de euros. En este sentido, Área Jurídica Global es uno de los bufetes que ha resuelto las dudas de múltiples clientes respecto a esta norma.

Actualizaciones sobre la Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso al que se pueden acoger tanto particulares como autónomos cuando no pueden pagar sus deudas. Una de las noticias más relevantes del año ha sido el caso de un cliente de despacho que fue exonerado de, aproximadamente, 3 millones de euros en deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Este expediente demuestra que es posible cancelar cantidades importantes que se deben a las Administraciones Públicas de España.

Aunque este caso cautivó la atención de los ciudadanos, el 26 de septiembre de 2022 entró en vigor una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad. Para algunos expertos, esto representará una mayor dificultad a la hora de cancelar deudas con la administración, ya que el nuevo límite de exoneración por deudor fue establecido en 10.000 euros. Sin embargo, aún se desconocen todas las implicaciones de la reforma.

La reforma permite cancelar las deudas de cualquier persona física, incluyendo empresarios, autónomos, avalistas y pensionistas. Lo recomendable es acudir a un despacho actualizado en las reformas y hacer un plan de pagos.

La Ley de Segunda Oportunidad se alza como un nuevo comienzo financiero Para recurrir a este mecanismo, la persona física debe cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, destaca el no haber sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de documentos falsos en los últimos 10 años, el no haber sido exonerado de otras deudas en el mismo período y el no haber mentido en cuanto a su condición de insolvencia.

Los miembros de Área Jurídica Global tienen la ventaja de conocer qué es la Ley de la Segunda Oportunidad y cómo funciona, ya que la han estudiado desde 2014. Debido a esta experticia, han ayudado a más de 5.000 españoles en sus deseos de comenzar una nueva vida financiera.

Los casos como el del cliente exonerado se han multiplicado en los últimos años en las diferentes comunidades autónomas. Por esto, la Ley de la Segunda Oportunidad está más vigente y promete seguir ayudando a los deudores que atraviesan sus propias crisis.