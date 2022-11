¿Dónde vivir en Dubai?, la asesoría de Invierte en Dubai Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Encontrar vivienda en una de las principales ciudades del mundo no es fácil. Desde las grandes distancias a recorrer día a día hasta encontrar dónde vivir, mudarse a una gran ciudad puede ser todo un reto.

Pero estos retos pueden minimizarse al contar con el servicio experto y especializado en el sector inmobiliario como Invierte en Dubai, que opera de manera 100 % online para que sus clientes puedan encontrar dónde vivir en Dubai antes de adquirir una propiedad y mudarse.

Expertos en inmuebles Invierte en Dubai comercializa inmuebles de forma online que pone el foco en ayudar a sus clientes a invertir en el sector inmobiliario de Dubai. Apuntan a un público hispanohablante que se encuentre en busca de un cambio, ya sea para cambiar de residencia o para invertir en Dubai. Su servicio es sumamente completo, contando con asesoría para encontrar la inversión correcta para cada cliente que les permita generar ingresos pasivos a partir del alquiler de los inmuebles, y a su vez obtener una ganancia mediante una futura revalorización.

Esta agencia de inversión inmobiliaria se encarga de acompañar a sus clientes en el proceso de compra de los inmuebles y su amueblado, así como la obtención del visado de residencia o creación de una empresa. Todos estos servicios pueden realizarse de forma remota contactando con los asesores de Invierte en Dubai.

Su principal valor es la honestidad al servicio del cliente, con un modelo de negocio que optimiza costes para que los clientes no deban pagar comisiones extras. Por otra parte, Invierte en Dubai actúa como mero intermediario entre los vendedores y los compradores de inmuebles, por lo cual las transacciones se realizan directamente entre estos.

Motivos por los que invertir en Dubai Son varias las ventajas para aquellos que eligen esta ciudad. Una de las principales es que no existe ningún impuesto anual sobre la propiedad ni tampoco existe IVA en la venta de inmuebles residenciales. En segundo lugar, el Dirham (AED), la divisa oficial utilizada en los Emiratos Árabes Unidos, tiene un tipo de cambio fijo con el Dólar estadounidense (USD). En tercer lugar, es un gran punto de partida al resto del mundo, contando con vuelos directos a 97 países.

Además, es una de las ciudades más seguras del mundo, con un bajísimo índice de criminalidad. Sumado a ello, conviven ciudadanos de más de 200 nacionalidades, lo cual convierte a Dubai en una ciudad con más del 80 % de población extranjera.

Debido a la alta rentabilidad de las inversiones inmobiliarias en esta ciudad, sumado a la experiencia en la asesoría sobre compra de inmuebles allí, Invierte en Dubai destaca como una excelente opción para quienes decidan invertir o vivir en Dubai.



