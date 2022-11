Sabbia by Gabbeach, un restaurante mediterráneo que cuenta con un hotel de diseño único localizado cerca de la playa de Las Arenas Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 16:21 h (CET)

En el mes de diciembre, es común que los particulares y empresas busquen hoteles y restaurantes para disfrutar de excelentes comidas, mayor confort y experiencias fuera de lo cotidiano.

En España, existen varios lugares que pueden ofrecer esto, pero solo algunos destacan por realizar eventos y publicar promociones exclusivas en los servicios que ofrecen a sus visitantes. Entre estos lugares, se encuentraSabbia by Gabbeach, un restaurante mediterráneo que cuenta con un hotel de diseño único localizado cerca de la playa de Las Arenas en Valencia para una estadía completa en la región.

¿Por qué reservar en Sabbia by Gabbeach este diciembre? Sabbia by Gabbeach es un hotel y restaurante mediterráneo que todos los años tiene reservadas hasta el 98% de sus habitaciones y espacios para cenas empresariales. Además, aproximadamente 80.000 mil comensales han visitado el restaurante este año debido a los ricos platos que ofrecen sus cocineros, entre los cuales incluyen chuletones, solomillos, atunes, raciones de paella y ostras. Actualmente, las habitaciones exclusivas de este lugar cuentan con jacuzzi frente al mar para que sus huéspedes puedan disfrutar de una experiencia innovadora.

De igual forma, dispone de una terraza sky para que los negocios, comunidades y familias tengan la libertad de realizar eventos privados cerca de la popular playa de Las Arenas en Valencia. Alrededor de 100 eventos ya han sido celebrados en dicha terraza este año, lo cual ha aumentado la popularidad del restaurante. Sabbia by Gabbeach también realiza espectáculos propios y conciertos con DJ reconocidos de la región para maximizar la experiencia de sus comensales y huéspedes del hotel.

A qué se debe el éxito de Sabbia by Gabbeach Sabbia by Gabbeach se ha posicionado este año como un hotel y restaurante mediterráneo de gran importancia en España debido a sus promociones exclusivas para todas las épocas. Estas promociones están disponibles para todos los intereses, entre las cuales destacan platos gourmet con vino incluido a un precio económico y paquetes pack love en el hotel para parejas. De igual forma, esta empresa ofrece hasta un 5 % de descuento en sus habitaciones para quienes reserven en su página web e ingresen el código que han publicado en sus ofertas en línea. Sabbia by Gabbeach también da un servicio completo de cocktail a cargo del bartender Michele Belli, la cual es experta en infusiones, siropes caseros, extractos de frutas naturales y en fusionar todo tipo de sabores. La combinación de comidas gourmet, promociones, rebajas, vista de 360º frente al mar, espectáculos en vivo y estos cócteles hacen que la experiencia de los turistas sea bastante confortable.

El hotel de Sabbia by Gabbeach cuenta con duchas de masajes, equipamiento con TV, teléfono local, dispositivos de control de clima, secador e incluso wifi gratis. Además, todos los huéspedes cuentan con descuentos exclusivos para las cartas de platos, cócteles y vinos que ofrece el restaurante mediterráneo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.