Contar con una climatización económica de cara al invierno de la mano de Termoesfera

jueves, 10 de noviembre de 2022, 16:06 h (CET)

La proximidad del invierno genera actualmente varias preocupaciones en España, debido a los incrementos que representa esta temporada en el consumo doméstico de energía.

Esta situación se agudiza este año en particular debido al conflicto en Ucrania, que ha generado un significativo incremento en los precios del gas y otros energéticos.

Todo lo mencionado ha llevado a muchos hogares a buscar soluciones de climatización más económicas que les permitan ahorrar en su consumo de energía. Una de las más efectivas es la que ofrece Termoesfera, empresa que brinda un servicio integral en asesoramiento y comercialización de sistemas de calefacción.

Amplia gama de sistemas de climatización para el hogar Termoesfera cuenta con una extensa gama de sistemas de climatización para el hogar, adecuados para toda necesidad y temporada. Para este próximo invierno, en particular, ofrece soluciones eficientes de calefacción a través de su promoción “Winter is Coming”, la cual abarca algunos de los mejores productos de climatización a precios muy competitivos, a través de su tienda online. Entre estos productos, se puede hallar una gran variedad en bombas de calor, calderas de condensación y de gasóleo.

Estos productos se adaptan a diferentes configuraciones en el hogar según sus características. Así, por ejemplo, la Bomba de Calor ACS de AEROMAX se puede instalar de forma mural, tanto en los interiores como el exterior del hogar, incluso encima de una lavadora, por lo que resulta ideal para viviendas con espacios estrechos y reducidos. La Caldera de Condensación Class One, por su parte, ofrece un notable confort y eficiencia, al combinar en un solo dispositivo las funciones de calefacción y agua caliente, mediante un sistema de tecnología exclusiva que maximiza su rendimiento durante su funcionamiento.

Seleccionar el sistema de climatización ideal para cada hogar Todas estas soluciones de climatización aportan una gran eficiencia y, gracias a la variedad en el catálogo de Termoesfera, se adaptan a las necesidades y configuración espacial de cada hogar. No obstante, para escoger la solución más adecuada es importante tener en cuenta algunas pautas sobre esas necesidades particulares de la vivienda.

En primer lugar, se debe considerar el tamaño y la orientación de la edificación, ya que estos factores tienen una importante incidencia en su temperatura y se pueden aprovechar para obtener una mayor eficiencia del sistema de calefacción. También es importante analizar el nivel de aislamiento térmico que ofrece la construcción e incluso se puede optimizar este aspecto para ayudar a reducir el consumo de energía en climatización.

Por otro lado, es imprescindible analizar los precios de los energéticos en relación con el consumo del sistema de calefacción, así como sus respectivos costes de instalación y mantenimiento, con el fin de escoger el más eficiente a nivel global. Con este fin, la asesoría de Termoesfera puede ser una ventaja fundamental, ya que sus profesionales cuentan con una amplia experiencia en el sector, lo cual les permite despejar las dudas de sus clientes y ayudarles a escoger los mejores productos de climatización para su hogar.



