48 Hoorass Día, una compañía versátil y con múltiples servicios en el mercado

jueves, 10 de noviembre de 2022, 14:16 h (CET)

48 Hoorass Día es una compañía dinámica que se caracteriza por desarrollar soluciones personalizadas e innovadoras basadas en las necesidades de los clientes.

Cuentan con un portafolio de servicios amplio, tales como: Asistencia al viajero; Telemedicina; Visitas médicas; Planes para mascotas; Asistencias odontológicas; Servicios de ambulancias; Zonas protegidas; Servicios exequiales, y Asistencia al hogar, entre otros.

El objetivo principal de 48 Hoorass Día es brindar un servicio humanizado que les permite ser asertivos en la toma de decisiones y en el enfoque para proporcionar un excelente servicio, además de ofrecer bienestar, seguridad y comodidad.

Es una compañía que cree que el mundo cambió su forma de pensar y actuar a partir de la pandemia del Covid-19. Sus usuarios reinventaron sus hábitos de compra y esto les permitió ver la oportunidad de revolucionar y democratizar el acceso a soluciones asistenciales de salud y viajes, ajustando su portafolio con nuevas propuestas alineadas a las novedades que traía el mercado y aumentando la percepción de valor en los consumidores, sin dejar de lado el mercado tradicional y los demás productos asistenciales como vehículo, mascotas, hogar, entre otros.

El servicio de asistencia en viajes de 48 Hoorass Día Al realizar un viaje, ya sea por negocios, vacaciones o placer, las personas desean tener una experiencia favorable que les permita disfrutar cada momento hasta su regreso a casa. Sin embargo, pueden ocurrir dificultades inesperadas que perjudiquen o interfieran con el buen desarrollo del viaje.

48 Hoorass Día presenta una variedad de servicios multiasistencia, entre los que destaca la asistencia en viajes. Impulsados por el deseo de que el cliente disfrute al máximo su viaje sin preocupaciones, el equipo de esta empresa provee diferentes planes de asistencias para el viajero, garantizando su tranquilidad en todo momento.

Asimismo, ofrece el mayor ahorro posible para los clientes con sus servicios. En este sentido, el plan anual multiviajes brinda grandes ahorros para quienes realizan múltiples viajes internacionales al año. Mientras tanto, el plan de viaje por días está diseñado para viajes con menos de 120 días de duración y el plan de larga estadía es ideal para viajes por largos periodos, de entre 60 y 365 días.

Adicionalmente, la empresa constantemente realiza promociones y descuentos en sus servicios, tanto para viajes individuales como grupales. A pesar de que su enfoque principal ha sido en el segmento B2B, recientemente, la compañía ha empezado a ofrecer sus servicios directamente al cliente final, con soluciones personalizadas y a medida.

¿Por qué es importante contar con expertos en multiasistencia? Al viajar fuera del país de origen, las personas se someten a nuevas leyes, culturas, condiciones climáticas, de salud, entre otros. En este contexto, es importante tener claro que toda persona está expuesta a riesgos y situaciones adversas como enfermedades, accidentes o problemas legales, entre otros ejemplos, que necesitan ser resueltos en el país donde se encuentren. Por este motivo, la asistencia en viajes es primordial, ya que la agencia garantiza la resolución de estos incidentes en suelo extranjero.

Además, ante la evolución de la pandemia por el covid, ha aumentado la cantidad de países que exigen a los viajeros contar con servicios de asistencia para poder acceder a su territorio. Gracias a compañías como 48 Hoorass Día, es posible disfrutar de servicios de asistencia profesional en una variedad de planes que cubren pruebas covid, visitas médicas, odontología, fisioterapia, ambulancia y enfermería. No obstante, sus servicios no solo se limitan al sector salud, ya que ofrecen asistencias del hogar, vehículo, transporte, conductor elegido, hombre sustituto y mucho más.

48 Hoorass Día es una empresa que opera desde Colombia, pero sus servicios de asistencia en viajes no solo están disponibles a nivel nacional, sino para viajes a múltiples países del mundo.



