La empresa Hotel-lo Management Solutions es una de las pioneras en España en su sector

jueves, 10 de noviembre de 2022, 14:34 h (CET)

La tecnología, fuente de progreso y de desarrollo, es esencial para el desarrollo de proyectos, el crecimiento empresarial y la expansión de conocimiento. En otros sentidos, puede limitar la interacción humana, necesaria para la supervivencia de la especie.

En una sociedad cada vez más necesitada de aplicaciones inteligentes, algoritmos y dispositivos tecnológicos, es necesario analizar el impacto de la tecnología en la vida de las personas desde el punto de vista ético y de derechos humanos.

Un ejemplo de lo antes señalado se puede apreciar en el campo del turismo, donde la eficacia en la gestión para lograr la rentabilidad del negocio y brindar buenos precios depende de un revenue manager, figura que se encarga de la administración de ingresos de una empresa.

La empresa Hotel-lo Revenue Services, ubicada en Calle Vilamarí 50 – Barcelona, es una de las pioneras en España en la externalización de servicios de Revenue Management.

¿Por qué es importante la figura de un revenue manager? A través de un equipo de revenue managers, se brinda un servicio adecuado dirigido a un cliente con características específicas, en el tiempo preciso y al mejor precio. Esta idea no solo ha dado origen a nuevos modelos de negocio, sino que además impulsa la transformación de multitud de empresas y hace posible la sostenibilidad y la modernización del sector aéreo y del hotelero, entre otros.

En este sentido, los servicios de externalización de Hotel-lo Revenue Services no se limitan a la gestión diaria de los precios, sino que están enfocados en la multidisciplinariedad, en el cambio y en la mejora continua, utilizando las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado.

Existen algunas herramientas tecnológicas imprescindibles que ayudan con las tareas diarias del Revenue Management, como puede ser un channel manager, que gestiona la disponibilidad, los precios y las condiciones en múltiples plataformas a la vez. Otras plataformas llevan a cabo tareas propias de un revenue manager, como el análisis de datos y la toma de decisiones. A pesar de los avances tecnológicos, ninguna herramienta sustituye la figura de un revenue manager, debido a que no existe tecnología capaz de interconectar todos los factores que influyen en la toma de decisiones.

Beneficios del Revenue Management Servicios como los que brinda Hotel-lo Revenue Services suponen un proceso transversal que involucran distintos aspectos de un negocio. En este sentido, los revenue managers de esta firma implican a todo el personal en la optimización de las ventas. Además, para conseguir este objetivo, se mejoran los procesos de trabajo en todos los departamentos involucrados.

Si bien la aplicación de tecnología hoy en día es importante para ganar efectividad y competitividad, para llevar adelante un servicio de Revenue Management como el que ofrece Hotel-lo Revenue Services los profesionales formados y capaces resultan imprescindibles.



