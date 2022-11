Dónde encontrar abogados de delitos económicos en Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 13:31 h (CET)

Los delitos económicos son cometidos por quienes persiguen beneficios patrimoniales a nivel personal o para algún tercero. Los mismos causan perjuicio a otras personas, que deben recurrir a expertos en el área a fin de proteger el capital económico que poseen.

Una firma especializada en el ámbito penal económico es el Bufete Ruiz y Reguant. Con más de 30 años de servicios en el sector, la misma destaca por contar con un equipo de abogados de delitos económicos, que aplican sus conocimientos y diversas herramientas para alcanzar resultados óptimos que se ajusten a los requerimientos de los clientes.

Especialistas en delitos económicos en Madrid En la actualidad, el Bufete Ruiz y Reguant cuenta con dos sedes a nivel nacional. Una se ubica en Madrid y la otra se encuentra en la ciudad de Fuenlabrada.

Como expertos en derecho penal económico, el equipo de profesionales que representa a la institución está capacitado para atender a todo tipo de empresas, organismos privados y públicos, fundaciones y particulares. En este sentido, la defensa de los derechos de los clientes se efectúa tanto en la instancia preventiva como en la actuación en sala.

Algunos de los delitos que el bufete atiende son estafas, fraudes, administración desleal, publicidad engañosa, cohecho, fraudes inmobiliarios, receptación y blanqueo de capitales y simulaciones, entre otros.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación de los especialistas es contratar los servicios de profesionales capacitados, tanto penalistas como procesalistas. Esto último es lo que posiciona a Ruiz y Reguant como una firma de referencia en el ámbito local, que además es reconocida por el trato personalizado con sus clientes, el servicio de calidad y la seguridad a nivel jurídico.

Las sentencias favorables de Ruiz y Reguant Ofrecer respuestas adecuadas para cada situación en particular es la política que aplica el bufete desde 1986. Con un claro enfoque puesto en los clientes, el objetivo principal es que estos queden satisfechos con la intervención de los profesionales para solucionar sus problemáticas en el ámbito legal.

Cabe destacar que el trabajo de los profesionales no solo busca la resolución de los conflictos, sino también se busca que estos no se produzcan, logrando así un ahorro de tiempo, preocupaciones y gastos económicos innecesarios.

La permanencia a través del tiempo se sustenta en la especialización, solvencia, manejo adecuado ante casos de complejidad y actualización permanente. Además, la firma cuenta con una gran cantidad de sentencias favorables, que se exponen en una sección destacada del sitio web. Algunos de los fallos de las mismas son la condena por delito de estafa y el sobreseimiento de querella criminal, todos en favor de los representados.

Experiencia, resoluciones exitosas y actualización de conocimientos de forma permanente hacen que el Bufete Ruiz y Reguant destaque a nivel nacional en el tratamiento de delitos económicos.



