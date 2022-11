Alex Escot, ‘Mi vida ha consistido siempre en contradecir y superar día tras día a mi yo del pasado’

El flamenco es un arte reconocido en todo el mundo como símbolo de identidad y de expresión artística andaluza, además de considerarse como una aportación única de la cultura española. La figura de grandes cantaores ha representado a este género desde sus orígenes y, actualmente, su evolución continúa gracias a los jóvenes artistas que entran en la escena musical para mostrar su arte.

Uno de ellos es Alex Escot, un catalán de cuna con sangre andaluza, tanto de parte paterna como materna, que con solo 17 años ya puede hablar del lanzamiento de su primer trabajo discográfico: Aún Sigues En El Recuerdo. A lo largo de esta entrevista, el joven cantautor contesta preguntas relacionadas con su historia y trayectoria, su amor por el flamenco, sus grandes referentes del género y también sobre su futuro discográfico próximo.

¿Qué significa para ti ser considerado hoy como uno de los referentes del flamenco más joven y tener cientos de miles de reproducciones en distintas plataformas a tan corta edad? 

La verdad es que si me lo llegaran a haber dicho hace unos años, no me lo hubiese creído, aunque creo que influye mucho el que siempre me haya ido superando a mí mismo. Creo que ahí es donde está la magia de la madurez y de la evolución de un artista.

En mi caso concreto, una de las cosas que me ha apasionado siempre es contradecir y superar a mi yo del pasado constantemente, olvidarme de él. Odio ser recordado solo por mi pasado. Siempre he puesto los puntos temporales de a partir de donde me gusta más ser recordado, puede sonar muy chistoso. Creo que cada día que te despiertas es un reto para aprender más y más, ser mejor persona. Enriquecerte de todo lo bueno, todos somos capaces de ser mejores que antes, siempre.

¿Podrías contar con más detalle el impacto que tuvo tu abuela Carmen en el nacimiento de tu pasión por la música?

Bueno, mi abuela Carmen de parte paterna y mi abuelo Manuel de parte materna. Los dos han influido tanto en mí, como en mi música y en mi filosofía de vida. Mi abuelo Manuel es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, si no es la mejor, no porque sea mi abuelo, que también influye mucho, pero va más allá. Él transmitía la sencillez, la bondad y la sabiduría hecha persona. Hace poco más de un año que se me fue y lo hecho tanto en falta, pagaría todo por darle un abrazo y escuchar a Rafael Farina, a Pepe Pinto, a Camarón, a Manolo Caracol y a todos los que escuchábamos juntos, sobre todo en sus últimos momentos de vida. Me pedía que le pusiera un tema mío y cuando lo ponía se le caían las lágrimas a puñados, era un hombre de campo de los antiguos y con un corazón y una sensibilidad única.

Mi abuela Carmen, que siempre hablo de ella, me llevaba al mercadillo a comprar discos, que era lo que más me gustaba con 4 años. Ahora la pobre sigue aquí, pero su alma se fue hace años, ya no está dentro de ella, el Alzheimer destruye todo. Ella siempre ha sido luchadora, muy de pueblo también y una mujer muy valiente que ha dejado todo por sus hijos y su familia. Desde pequeña, ya tuvo que afrontar golpes duros de la vida, su madre murió cuando ella tenía 4 años.

¿A qué otros factores le atribuyes tu gusto y pasión por el género flamenco?

No sabría responder a esa pregunta, en el flamenco todo son raíces, sangre y sentimiento. Mi alma me pide cante, me pide flamenco si no se lo doy. No puedo vivir sin ello, si no fuese por él, no sé absolutamente nada de qué hubiese sido de mí. Con toda mi sinceridad presente, creo que sería una alma vacía, sin expresión. Para mí, todo tiene relación en la vida con el flamenco, ya que a lo largo de la historia, el flamenco, al ser una fusión de culturas, ha cogido de todos lados y no solo eso, sino que siempre ha representado todo. La pobreza, el desamor, el amor, la injusticia, la pena y el dolor, todo lo que existe se ha hecho cante. De ahí, tantos palos en el árbol del cante flamenco.

¿Cuál es el primer recuerdo que viene a tu mente cuando te preguntan por tus inicios en la música?

Me vienen recuerdos muy bonitos a la cabeza, aunque empezar es lo más difícil siempre y a veces te puedes ver perdido, incluso solo. Mi historia es un caso muy especial y difícil de contar, pero una de las cosas que recuerdo es yo con mis cintas de casete en el reproductor escuchándolas tardes enteras. Luego, empecé a coleccionar vinilos y CD. Porque, por si no lo había dicho nunca, soy coleccionista y me encanta el coleccionismo, no solo musical, sino de todo. Me parecen muy curiosas, por ejemplo, las monedas antiguas. No las colecciono, solo colecciono música, libros y películas, pero no lo descartaría para más adelante porque me encantan. En mi habitación tengo un busto a Camarón, una guitarra, discos firmados de compañeros, vinilos, libros, CD, muchas cintas y un poco de todo.

¿Quiénes son tus referentes musicales?

Son muchos, no te sabría decir uno ni unos pocos, sería una gran lista porque me gusta llevarme un cachito de todos los sitios. Pero también va por etapas de mi vida. Cuando era pequeñito, por ejemplo, escuchaba como el que más al maestro Manolo Escobar. Uno de mis cantaores favoritos es Porrina de Badajoz, maestro del cante y padre de Los Chunguitos. Uno de mis discos favoritos es Nuevo Día de Lole Y Manuel, una de las mayores revoluciones del cante y no hace mucho que lo es. Es un disco que, la primera vez que lo escuché, no me sobresaltó, pero con el tiempo, el oído me pidió oírlo de nuevo para esa vez sí, enamorarme de él para siempre. Los Chichos y mi tío Ricardo (Junco) no se quedan atrás en grandes años de mi vida.

¿Cómo describes el proceso de componer un disco durante la etapa más difícil de la pandemia?

¡Qué gran pregunta y encantado de responderla! Fue un gran momento para componer, a pesar de la pena por lo que hicieron con nuestra libertad. Todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. De hecho, si no hubiese sido por esta maldita pandemia, no sé qué hubiese sido de mí, porque también me ayudó mucho para Aún Sigues En El Recuerdo. El disco hubiese sido otro si no hubiese estado de por medio, y habría hecho cosas muy mal y precipitadas.

Dentro del disco Aún Sigues En El Recuerdo, ¿hay alguna canción a la que podrías catalogar como tu favorita? ¿Por qué?

Sería difícil y he ido cambiando de opinión mucho, sobre todo unos días antes de que saliera o cuando salía del estudio. De vuelta desde Madrid lo escuchaba y lo escuchaba para cambiar de opinión una y otra vez. Si me quedara con una, quizás sería Un Frío Día De Enero, por lo que significa para mí. Habla de la muerte de mi abuelo Jerónimo.

¿Cómo describirías el momento del género flamenco a nivel nacional e internacional?

Es un gran momento, el flamenco no hace más que renovarse generacionalmente y cada vez se oye más y se escucha más por todo el mundo gracias a internet. Ahora es cuando los jóvenes tenemos que levantarlo, se debería oír más por tantos y tantos jóvenes que no escuchan música y no se abren a darle una oportunidad al flamenco, al jazz, al blues, al rock, al country, a los boleros, al tango argentino, a las rancheras y a tantas culturas estupendas. El flamenco se debería tratar en la historia de este país en las escuelas y también en las del resto del mundo, al tener tanta historia de siglos atrás e influencia de sus letras, por ejemplo, por guerras. El aprender algo así sería un lujo y el refugio de muchos y muchos niños que no son de familias flamencas, no conocen mucho el flamenco y si lo conocieran saldría magia bendita de ahí, sería una bendición. Perder sería lo último, se ganaría muchísima cultura.

¿Qué expectativas y proyectos tienes para el 2023?

El 2023 quiero que sea el mejor año de mi carrera, quiero muchos conciertos ya, porque tengo hambre de escenario, hacer la gira de este disco y grandes proyectos que se avecinan junto a compañeros. Son muchas las cosas que quiero para este año y trabajar junto a grandes profesionales y grandes personas. Será un año muy ambicioso.

¿El público podrá disfrutar de un nuevo trabajo discográfico pronto?

Así será, ese segundo disco ya está en mente y este próximo disco será un disco más jondo, con más palos, más flamenco y maduro, mucho más ambicioso y, como he dicho antes, donde trabajaremos con mucha gente. Ya están sus primeros árboles plantados que poco a poco crecen y quiero que esta vez salga todo como queramos, a la perfección.

Con temas de su último disco como Tú Fuiste Mala o Lourdes, La Fuerte, el joven cantante de flamenco Alex Escot está cosechando un gran éxito en YouTube y en otras plataformas, consiguiendo miles y miles de reproducciones e introduciéndose poco a poco de esta manera en el panorama musical del flamenco en España, con una carrera musical que acaba de comenzar, pero que de seguro aún tiene mucha trayectoria por recorrer.