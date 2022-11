El abogado Rafael Martín Bueno ofrece información completa sobre el sufrimiento fetal y sus causas Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022

El sufrimiento fetal tiene lugar, en algunos casos, durante el nacimiento de un bebé a causa de una negligencia médica.

Se trata de una condición en la que los niveles de oxígeno dentro del útero materno disminuyen a niveles peligrosos, capaces de dejar graves secuelas en el bebé o en el peor de los casos causar su muerte. Como especialista en negligencias médicas y tras haber llevado casos como estos a lo largo de su trayectoria, el abogado experto Rafael Martín Bueno explica en qué consiste exactamente el sufrimiento fetal y el feto anóxico.

¿Qué es el sufrimiento fetal? Conocido también con el nombre de distrés fetal, el sufrimiento fetal se refiere a todas aquellas complicaciones que provocan la falta de oxígeno en el bebé, ya sea en los momentos previos al alumbramiento o durante el mismo. Se trata de una condición de hipoxia sumamente peligrosa que de no ser tratada con la urgencia y la pericia necesaria por parte de los médicos encargados puede resultar en anoxia o falta total de oxígeno. Ante un caso como este, lo primero que se daña irreversíblemente es el sistema nervioso central del bebé, causando lesiones cerebrales permanentes e irreversibles. En el peor de los casos, se produce posteriormente una insuficiencia multiorgánica que deriva en la muerte.

Asimismo, el feto anóxico es actualmente la principal causa de daño cerebral en los neonatos, aunque se trata de una complicación que estadísticamente no entra en el rango de lo habitual. El sufrimiento fetal, en consecuencia, especialmente cuando se habla de Sufrimiento Fetal Agudo (SFA), es una emergencia médica que debe atenderse de inmediato.

El feto anóxico Aunque el feto muestra una importante y mayor resistencia a la falta de oxígeno durante su vida intrauterina, la anoxia, independientemente de su origen, es la causa más frecuente de muerte intraparto. De hecho, a lo largo de los años se han realizado análisis a fetos anóxicos y estos han constatado que dos de las causas más comunes de muerte neonatal como la atelectaxia pulmonar o la hemorragia intracraneal tienen su origen en la anoxia. Por lo tanto, si un equipo médico no actúa diligentemente y aplicando los procedimientos y protocolos necesarios en un tiempo no mayor a 30 minutos, el bebé puede correr riesgos graves e incluso morir durante el parto. En este caso, se encuentra la posibilidad de hacer una denuncia por negligencia médica, con lo cual se podrá reclamar una indemnización.

Ya sea que se hayan producido lesiones graves al bebé o su muerte, se puede reclamar por negligencia médica e iniciar el proceso correspondiente. Afortunadamente, en España existe un especialista en este y otros tipos de negligencias médicas: se trata del despacho del abogado experto en el área, Rafael Martín Bueno. Este es un letrado con más de 23 años de experiencia en Derecho Sanitario y se dedica exclusivamente a las negligencias médicas.

