Ellips: las vitaminas capilares Nº1 en Asia llegan a España Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 16:43 h (CET) La marca nació en Indonesia en 2005, bajo la inspiración de los secretos de belleza balineses, para transformar todos los cabellos de una manera inmediata. La marca ya ha sido utilizada por más de 41,7 millones de mujeres en Asia y aterriza este octubre en España Se ha llegado a un punto en el que se acostumbra a rutinas de belleza asiáticas de 12 pasos, a distinguir entre un tónico y una bruma, a promover las maravillas de una doble limpieza… Y aún así, nunca se acaba de integrar el cuidado del cabello en la rutina de cuidado diario, ni siquiera aún con el continuo uso que se hace de tintes, herramientas de calor, gomas de pelo… Y, aunque parezca lo contrario, no requiere de tanto tiempo. Por eso, ELLIPS, la marca de vitaminas número 1 en Asia, acaba de aterrizar en España para aportar ese toque de protección y suavidad que le falta al pelo, de una manera rápida pero no por ello menos efectiva.

Gracias a su formato de cápsula en blíster se puede llevar de viaje a cualquier parte y, su aplicación es rápida y sencilla, tan solo hay que abrir la cápsula, verter en la mano y frotar para calentarla un poco, y después aplicar de medios a puntas durante unos dos minutos, muy importante. Siempre con el pelo recién lavado, esto es para asegurarse que el cabello esté limpio y que además puedan penetrar mejor en la cutícula. Y listo, no necesita aclarado. De esta manera su fórmula dejará el pelo suave y protegido ya que está diseñada para cuidar cada mechón de cabello frente a las altas temperaturas de las herramientas de calor.

Además de su fórmula de protección contra el calor, todas las vitaminas de Ellips vienen cargadas con diferentes ingredientes que harán que el pelo esté más radiante que nunca:

El aceite de arg á n , también conocido como "oro líquido", es rico en nutrientes beneficiosos y conocido por sus cualidades antioxidantes, siendo perfectas para revitalizar el cabello, reducir puntas abiertas y el encrespamiento.

, también conocido como "oro líquido", es rico en nutrientes beneficiosos y conocido por sus cualidades antioxidantes, siendo perfectas para revitalizar el cabello, reducir puntas abiertas y el encrespamiento. Además, también incluyen Vitamina A que es una gran fuente de antioxidantes que ayuda a fortalecer el cabello, reducir la rotura y mantener la melena hidratada en todo momento.

que es una gran fuente de antioxidantes que ayuda a fortalecer el cabello, reducir la rotura y mantener la melena hidratada en todo momento. La Vitamina C , actúa como escudo de protección, fortaleciendo el cabello y evitando su rotura.

, actúa como escudo de protección, fortaleciendo el cabello y evitando su rotura. La Vitamina E , un poderoso antioxidante que, sobre todo, protege al cabello del sol y ayuda a reponer el brillo que este pierde como resultado del daño.

, un poderoso antioxidante que, sobre todo, protege al cabello del sol y ayuda a reponer el brillo que este pierde como resultado del daño. Y, por último, la PRO vitamina B5 para añadir todavía un extra más de brillo, suavidad y flexibilidad al cabello, esta vitamina lo que hace es ayudar a prevenir la pérdida de humedad para mantener el cabello más nutrido. Y con todo este complejo vitamínico se responde a 5 necesidades diferentes de cabello con sus siguientes líneas de producto:

Línea TRATAMIENTO

Esta línea está enfocada para aquellos cabellos dañados, generalmente causados por el uso habitual del calor térmico del secador o la plancha de pelo. Incluye Aceite de Jojoba, uno de los grandes secretos de las mujeres coreanas para mantener el pelo sedoso, ya que ayuda a hidratar y acondicionar el cabello penetrando en su cutícula exterior.

P.V.P.R: 2.95€

Línea SUAVIDAD Y BRILLO

Indicada para cabellos normales que permitirá mantener la suavidad y hacer más brillante la melena. Incluye Aloe Vera para mantener la melena mucho más fuerte, reparando de manera inmediata las hebras del cabello desde el primer momento.

P.V.P.R: 2.95€

Línea NUTRICOLOR

Esta gama ayudará a nutrir el cabello teñido con la fórmula Triple Care que bloquea la coloración de cabello para que dure más. Gracias al Aceite de Girasol permitirá mantener el cabello suave, sedoso y sin tirones. Además, otro de los ingredientes estrella que incluye esta línea es el Aceite de Soja (Glycine Soya) que mejora la retención de humedad y deja el pelo brillante como nunca antes.

P.V.P.R: 2.95€

Línea VITALIDAD

Ideal para cabello frágil y quebradizo, ya que con esta línea se evitará el adelgazamiento y la rotura del cabello. Contiene Ginseng, uno de los ingredientes favoritos de la medicina tradicional China por sus propiedades revitalizantes. Además de Miel, un humectante que ha formado parte de muchas rutinas de mascarillas caseras seguro, que lo que ayuda es a agregar ese brillo a los cabellos opacos.

P.V.P.R: 2.95€

Línea NEGRO AZABACHE

Por último la línea ideal para el cabello negro natural, que lleva como ingrediente clave la nuez de Kukui, un antiguo secreto asiático que se utilizaba incluso para impermeabilizar artículos de madera y tablas de surf, y por supuesto también el pelo. Por sus propiedades impermeabilizadoras, rechaza la humedad, dejando el cabello sin frizz, nutrido, intensificado e iluminado.

P.V.P.R: 2.95€

Sobre ELLIPS

Fundado por PT. Kino Indonesia Tbk, una organización con sede en Indonesia que desarrolla, comercializa y vende productos para el cuidado del cabello en la región, en el año 2005 y es ahora la vitamina para el cabello número 1 en Asia. La compañía se enfoca en brindar soluciones para el cuidado del cabello para mujeres.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ellips: las vitaminas capilares Nº1 en Asia llegan a España Noche de estrellas para Neolith, partner oficial de la Gala de la Guía Michelin de Italia 2023 Cuenta atrás para un esperadísimo nuevo proyecto: Tia Lee lanzará mañana su primera serie de animación "Goodbye Princess" AirHelp explica qué hacer ante un vuelo cancelado por huelga Esta Navidad se buscan más de 2.500 personas generosas que quieran hacer un regalo a personas en situación desfavorable